ЄЦБ задоволений успіхами в уповільненні інфляції, але попереджає про ризики через зміцнення євро

Європейський центральний банк (ЄЦБ) вважає поточний рівень основних відсоткових ставок виправданим і, як і раніше, прихильний меті з підтримання інфляції в єврозоні на рівні 2% у довгостроковій перспективі, заявила глава ЄЦБ Крістін Лагард.

"Наше прагнення, прихильність і обов'язок полягають у забезпеченні цінової стабільності, а це відповідає інфляції в районі 2%, - сказала вона в інтерв'ю німецькому виданню ARD. - Ми досягли успіху, інфляція вже становить 2%, і ми продовжимо працювати в цьому напрямку".

"Ми зробимо все необхідне, щоб інфляція залишилася на цьому рівні, - додала Лагард. - Невизначеність висока, нас оточує непередбачуваність, але в тому, що стосується цін, є впевненість і стабільність".

Тим часом глава Банку Франції та член ради керівників ЄЦБ Франсуа Віллеруа де Гало попередив, що зміцнення євро на 14% з початку року створює ризики занадто низької інфляції.

На його думку, зростання курсу євро на 10% знижує інфляцію на 0,2 процентного пункту на найближчі три роки.

"Це може підвищити ризики того, що інфляція виявиться нижчою за нашу мету, і ми не можемо це ігнорувати", - заявив де Гало.

Раніше заступник голови ЄЦБ Луїс де Гіндос зазначав, що підйом пари євро/долар вище $1,2 може ускладнити завдання центробанку щодо досягнення цільового рівня інфляції.

Євро на закриття торгів у четвер коштував $1,1760. За даними на 13:52 к. ч. у п'ятницю євро зміцнюється приблизно на 0,2%, до $1,1780.

ЄЦБ вісім разів за останній рік знижував ставки, і тепер ключова ставка за депозитами становить 2%. Аналітики та учасники ринку загалом очікують, що на липневому засіданні регулятор не змінюватиме ставки, щоб оцінити вплив уже вжитих заходів на економіку єврозони.