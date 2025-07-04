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ЄЦБ задоволений успіхами в уповільненні інфляції, але попереджає про ризики через зміцнення євро
14:37 04.07.2025 |
Європейський центральний банк (ЄЦБ) вважає поточний рівень основних відсоткових ставок виправданим і, як і раніше, прихильний меті з підтримання інфляції в єврозоні на рівні 2% у довгостроковій перспективі, заявила глава ЄЦБ Крістін Лагард.
"Наше прагнення, прихильність і обов'язок полягають у забезпеченні цінової стабільності, а це відповідає інфляції в районі 2%, - сказала вона в інтерв'ю німецькому виданню ARD. - Ми досягли успіху, інфляція вже становить 2%, і ми продовжимо працювати в цьому напрямку".
"Ми зробимо все необхідне, щоб інфляція залишилася на цьому рівні, - додала Лагард. - Невизначеність висока, нас оточує непередбачуваність, але в тому, що стосується цін, є впевненість і стабільність".
Тим часом глава Банку Франції та член ради керівників ЄЦБ Франсуа Віллеруа де Гало попередив, що зміцнення євро на 14% з початку року створює ризики занадто низької інфляції.
На його думку, зростання курсу євро на 10% знижує інфляцію на 0,2 процентного пункту на найближчі три роки.
"Це може підвищити ризики того, що інфляція виявиться нижчою за нашу мету, і ми не можемо це ігнорувати", - заявив де Гало.
Раніше заступник голови ЄЦБ Луїс де Гіндос зазначав, що підйом пари євро/долар вище $1,2 може ускладнити завдання центробанку щодо досягнення цільового рівня інфляції.
Євро на закриття торгів у четвер коштував $1,1760. За даними на 13:52 к. ч. у п'ятницю євро зміцнюється приблизно на 0,2%, до $1,1780.
ЄЦБ вісім разів за останній рік знижував ставки, і тепер ключова ставка за депозитами становить 2%. Аналітики та учасники ринку загалом очікують, що на липневому засіданні регулятор не змінюватиме ставки, щоб оцінити вплив уже вжитих заходів на економіку єврозони.
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