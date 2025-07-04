Зайнятість у американській промисловості знизилася, робочий тиждень скоротився – CNN

Хоча рівень безробіття виглядає обнадійливо, але якщо проаналізувати статистику уважніше, то видно, що зайнятість у переробній промисловості знизилась, а зростання зайнятості було у секторах, які менше постраждали від тарифів.

Про це пише CNN.

"На перший погляд, червневий звіт про зайнятість демонструє стійку картину економіки США з історично низьким рівнем безробіття, значною кількістю нових робочих місць і зростанням заробітної плати, що випереджає інфляцію. Але більш уважний погляд на дані виявляє недоліки, які можуть затьмарити цей райдужний прогноз", - говориться у публікації.

Щомісячна цифра 147 тис значно перевершила очікування щодо чистого приросту робочих місць на 117,5 тис, зі здоровим підйомом у традиційно стабільних галузях, таких як місцеві та державні органи влади, освіта, сфера дозвілля, готельно-ресторанний бізнес та охорона здоров'я.

Рівень безробіття знизився до 4,1% проти очікуваного зростання до 4,3% вперше з жовтня 2021 року, коли країна все ще переживала потрясіння від пандемії.

"Але, крім даних найвищого рівня, в червневому звіті все стає дещо похмурішим: Американцям стає все важче знайти роботу: Середня тривалість безробіття зросла з 21,8 тижня до 23 тижнів, а частка безробітних, які не мають роботи 27 тижнів або довше, зросла до 23,3%, наблизившись до трирічного максимуму", - пише CNN.

Тарифи Трампа - і запаморочливі коливання між їхнім запровадженням і призупиненням - призвели до того, що багато компаній призупинили ухвалення важливих рішень або витрати, зокрема наймання працівників, говориться у публікації.

Зайнятість у промисловості знизилася: Сектор скоротився другий місяць поспіль, втративши сім тисяч робочих місць, і це похмурий розвиток подій для одного з головних економічних пріоритетів Трампа", - зазначає CNN.

Зростання робочих місць не було повсюдним, працівники працювали менше годин. Найбільший місячний приріст був зафіксований у секторах, які менше постраждали від тарифів. А середня тривалість робочого тижня скоротилась на одну десяту години до 34,2 години. А це потенційно сигналізує про послаблення попиту на робочу силу.

"Це математика, яку потрібно зрозуміти: рівень безробіття знизився, але й чисельність робочої сили також зменшилася - в основному через те, що за останній квартал США втратили понад мільйон працівників, народжених за кордоном. Таке зміщення балансу, по суті, дозволяє рівню безробіття залишатися незмінним або навіть знижуватися, незважаючи на збільшення кількості людей, які не мають роботи", - говориться у публікації.