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Цього року близько 50 зразків української автотехніки пройшли кодифікацію Міноборони
13:42 04.07.2025 |
З початку 2025 року Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації в ЗСУ 50 нових зразків автомобільної техніки від українських підприємств. Про це йдеться в повідомлення відомства.
Це колісні евакуаційні та сідельні тягачі, вантажівки для перевезення великогабаритних вантажів, універсальні всюдихідні шасі, колісні платформи для інженерної служби та техніки тилу.
"Модернізація та осучаснення автопарку українського війська залишається важливим завданням для забезпечення ефективної фронтової логістики та мобільності військ", - зазначили в повідомленні міноборони.
Можна припустити, що ці кодифіковані зразки української автотехніки у більшості є іноземними вантажівками, на які встановлюється устаткування, виготовлене українськими підприємствами. Наприклад - надбудови та контейнери для особового складу, устаткування для створення мобільних авторемонтних майстерень чи підйомники та платформи для перевезення техніки.
Раніше стало відомо, що "Краматорський завод важкого верстатобудування" отримав міжнародний патент на САУ 2С22 "Богдана" на новому колісному шасі. Це відкриває можливості для налагодження виробництва української артилерійської системи у Європі.
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