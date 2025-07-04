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ЗМІ: Німеччина хоче запровадити добровільну шестимісячну військову службу
13:38 04.07.2025 |
Німеччина планує запровадити добровільну шестимісячну військову службу.
Про це агентству Reuters повідомили обізнані співрозмовники, пише "Європейська правда".
За даними співрозмовників, добровольців на шестимісячну військову службу будуть набирати для навчання простим завданням, таким як охорона.
Проте, за їхніми словами, якщо кількість охочих буде занадто низькою, може бути розглянуто питання про введення призову для набору більшої кількості людей.
Співрозмовники зазначили, що Німеччина сподівається, що добровільна шестимісячна програма допоможе подвоїти кількість навчених резервістів з нинішнього рівня близько 100 тисяч і що деякі з добровольців продовжать кар'єру в діючій армії.
Вони також розповіли, що учасники запланованої німецької програми матимуть можливість продовжити навчання в сфері внутрішньої безпеки, щоб отримати водійські права на вантажівки або пройти підготовку танкіста.
Також планується побудувати нові імпровізовані казарми, щоб новобранці могли проходити навчання ближче до дому.
За словами співрозмовників, глава Міністерства оборони Німеччини Борис Пісторіус хоче, щоб закон був прийнятий до кінця наступного місяця, а перші новобранці почали навчання з травня 2026 року.
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