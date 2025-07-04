Президент Фінляндії схвалив вихід країни з Оттавської конвенції

Президент Фінляндії Александр Стубб схвалив вихід країни з Оттавської конвенції.

Про це йдеться у заяві фінського президента, передає "Європейська правда".

У п'ятницю, 4 липня, Стубб схвалив пропозицію про вихід Фінляндії з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін, що дозволить Збройним силам знову використовувати ці засоби оборони.

Стубб заявив, що це рішення ґрунтується на потребах Фінляндії в галузі оборони в умовах нинішнього ослаблення безпеки.

Також він зазначив, що розуміє критику на адресу цього рішення, але запевнив, що Фінляндія буде діяти відповідально щодо мін і не використовуватиме їх у мирний час.

Нагадаємо, 19 червня парламент Фінляндії проголосував за вихід країни з Оттавської конвенції.

Оттавська конвенція була прийнята в Осло 18 вересня 1997 року, а набула чинності в 1999 році. До неї приєдналися понад 160 країн світу, включаючи більшість західних держав.

Країни Балтії, Польща та Фінляндія оголосили про намір вийти з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін через російську загрозу.