Чи реальні плани Маска створити в США третю велику партію?

Найбагатша людина у світі Ілон Маск, зважаючи на все, задумав новий стартап - власну політичну партію. На тлі публічного погіршення стосунків президента США Дональда Трампа і одного з головних його фінансистів на торішніх виборах засновник Tesla і SpaceX знову виступив проти так званого "великого красивого законопроєкту" (One Big Beautiful Bill Act, OBBBA) - президентського законопроєкту про реформу податково-бюджетної сфери, який, на думку Маска, підриває принцип ефективності держуправління.

Ілон Маск попередив законодавців-республіканців, які підтримали OBBBA, що він висуватиме проти них своїх кандидатів на наступних виборах. Він також зробив випад проти усієї двопартійної політсистеми США, пообіцявши, що створить власну партію. "Якщо цей божевільний законопроєкт про витрати пройде, то наступного дня буде створено Партію Америки, - написав нещодавно Маск у X. - Нашій країні потрібна альтернатива демократично-республіканській однопартійності, щоб у народу справді був голос". Але погрози не спрацювали: 1 липня законопроєкт схвалив Сенат, тепер його затвердила Палата представників Конгресу США.

Чи створить Маск Партію Америки

По-справжньому конкурентоспроможна третя партія могла б переламати затяжне панування демократів та республіканців на всіх рівнях влади у Сполучених Штатах. Але мало хто наблизився до цього, незважаючи на наявність у країні десятків другорядних партій, що діють уже протягом десятиліть. Заснована 1971 року Лібертаріанська партія - третя завбільшки у США. Виступаючи за вільний ринок, мінімальне втручання влади в життя громадян та особисті свободи, вона досягла найкращих результатів на президентських виборах 2016 року, висунувши кандидатом Гері Джонсона, який набрав 3,27 відсотка голосів.

Але це дуже далеко від десятків мільйонів голосів, необхідних для перемоги на виборах президента, губернатора чи бодай у боротьбі за місце в законодавчих зборах штату. "Зелені" - ще одна партія, яка давно була заснована в США, і яка висувала своїх кандидатів на виборах на регіональному і федеральному рівнях. Як і лібертаріанці, вона також не представлена ​​в органах влади.

Що заважає появі у США успішної третьої партії

У самій природі американської політсистеми закладено принцип "переможець отримує все", заснований на широкому використанні правила відносної більшості. У результаті перемога дістається кандидатам, які набрали найбільше голосів - це майже завжди республіканці чи демократи. На думку Бернарда Тамаса, політолога з університету Валдости, який багато писав на цю тему, існують і інші фактори, що перешкоджають успіху в Сполучених Штатах інших партій.

Тамас вважає, що для підйому можливої ​​третьої партії принципово важливо використовувати невдоволення населення наявними можливостями в політиці та суспільстві і створити масовий рух. "Одна з найбільших проблем з партіями, що з'явилися, полягає в тому, що вони насправді не використовують цей гнів народний", - вважає політолог. Натомість партії-стартапи, за його висловом, "схильні бути, радше, невиразними і нерішучими і насправді не фокусуються на сильному бажанні змін".

Для акценту на масовість новим партіям потрібно багато грошей. Провідні американські партії витрачають сьогодні мільярди доларів, щоб досягти обрання своїх кандидатів. За даними організації OpenSecrets, на президентські вибори та вибори до Конгресу у 2024 році було витрачено майже 16 мільярдів доларів. І найбільшим спонсором був сам Маск - він загалом передав понад 291 мільйонів доларів кандидатам-республіканцям.

Масштабні електоральні кампанії допомагають партіям "донести їхні голоси" до виборців - купити рекламу та поширювати агітаційні матеріали, щоб подати своїх кандидатів публіці та отримати її підтримку. Це не гарантує перемогу - демократи у 2024 році витратили більше грошей, ніж республіканці, - але безперечно допомагає. "Вам потрібні гроші на такі речі, як доступ до списків виборців та на нинзку інших речей, але жодна третя партія ніколи не матиме достатньо коштів, щоб конкурувати з республіканцями та демократами", - попереджає Бернард Тамас із VSU.

Партії-спойлери у США

Чи може реальна третя партія потіснити демократів чи республіканців? На думку Тамаса, це є малоймовірним. Замість того, щоб завойовувати місця у законодавчих органах та досягати довгострокового успіху, вони "жалять, як бджола", вважає політолог. "Вони з'являються дуже швидко, висувають купу кандидатів по всій країні, завдаючи одній або обом основним партіям серйозного болю. По суті, вони відбирають голоси", - пояснює політолог.

Це називається "ефектом спойлера", коли протестні кандидати певною мірою позбавляють підтримки часто-густо ідеологічно близького представника однієї з двох провідних партій. У деяких випадках вони можуть відтягнути достатньо голосів, щоб кандидат-лідер опустився на друге місце. Саме страх перед третьою партією змушує дві основні партії в США змінювати свою політику, щоб задовольнити багатьох виборців, які вагаються.

Щойно зміни здійснено, нова партія, як бджола, яка вкусила свою жертву, "вмирає", зазначає Тамас. "Найуспішніші треті партії в США існують близько десяти років. Але як тільки вони стають дійсно небезпечними, демократи або республіканці починають переймати їхню риторику та ідеологію", - додає політолог з VSU.

Чи потрібна американцям нова партія?

Не всі американці задоволені наявним у них політичним вибором. Рейтинг схвалення діяльності Дональда Трампа на посаді президента США коливається навколо позначки 40 відсотків, а останні опитування YouGov показали, що майже 60 відсотків американців несприятливо ставляться і до Демократичної партії. У 2022 році дослідження Pew Research виявило загальну підтримку жителями США більшої кількості партій у політсистемі країни.

Але це не означає, що можлива нова партія виявиться успішною. Дослідження, проведене двома американськими політологами у травні 2024 року, показало, що "невдоволені прихильники" - республіканці та демократи, яких не задовольняє діяльність їхніх партій, все одно з меншою ймовірністю проголосують за можливу третю партію, більш центристську.

За словами Бернарда Тамаса, використання народного обурення та розчарування наявним станом речей - найшвидший шлях до успіху. Якщо така людина, як Маск, хоче створити свою партію, їй варто звернути увагу на справжніх представників трампівського руху MAGA або на рух "Боротьба з олігархією". Його лідери, ліві опоненти влади, такі як член Палати представників Александрія Окасіо-Кортес та сенатор Берні Сандерс, зараз їздять по всій Америці.

"Це дуже хороші приклади для наслідування. Ця діяльність справді спирається на невдоволення населення. Вона примушує основні партії реагувати, загрожуючи кар'єрам їхніх функціонерів та засобам до існування", - зазначає Тамас.