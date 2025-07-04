Китай ввів п'ятирічні мита проти бренді з Євросоюзу: удар по французькому алкоголю

Міністерство торгівлі Китаю ухвалило остаточне рішення за результатами антидемпінгового розслідування імпорту бренді з Європейського Союзу. З 5 липня його постачання буде обкладене постійними п'ятирічними митами в розмірі до 34,9%, повідомляється на сайті міністерства.

З жовтня 2024 року мита діяли на тимчасовій основі.

Китай ввів їх у відповідь на антидемпінгові заходи ЄС проти китайських електромобілів.

Антидемпінгові заходи Китаю здебільшого вдарять по Франції, на яку припадало 99% китайського імпорту бренді у 2023 році.

Ситуацію для французького алкоголю ускладнюють американські тарифи на рівні 10%, встановлені у квітня. Цей рівень може зрости ще більше, якщо торговельні переговори між Вашингтоном і Брюсселем, з крайнім терміном, встановленим президентом Дональдом Трампом на 9 липня, зазнають невдачі або виявляться несприятливими для галузі.

"Мені здається, що у Франції люди не повністю усвідомлюють масштаб проблеми: 80% світових продажів коньяку здійснюється в Китаї та Сполучених Штатах", - цитує Le Monde мільярдера Бернара Арно, якому належить коньячний дім Hennessy.

Виробництво коньяку у Франції й без мит перебуває на спаді.

Після рекордних продажів близько 220 млн пляшок у 2021-2022 роках галузь ставила собі за мету до 2035 року вийти на 350 млн, але натомість вони обвалилися до 165 мільйонів у 2023 році через падіння попиту на американському та китайському ринках.