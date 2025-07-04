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У Москві випав з вікна і розбився на смерть топменеджер Транснєфті
12:21 04.07.2025 |
Віцепрезидент російської компанії "Транснєфть" Андрій Бадалов вранці в п'ятницю випав з вікна своєї квартири й розбився на смерть, повідомили прокремлівські засоби масової інформації.
Попередня версія - самогубство.
Транснєфть - ключовий гравець російського нафтового сектору. Компанія займається транспортуванням нафти та нафтопродуктів територією Росії та за її межами.
Бадалов у Транснєфті курував питання цифрової трансформації та інформаційних технологій, перебував на своїй посаді з 2021 року. До цього працював у НДІ "Восход", який спеціалізується на розробці, впровадженні та супроводі державних інформаційних систем федерального значення: системи "Вибори" та "Правосуддя" тощо.
Після початку повномасштабної війни в Росії сталася ціла хвиля підозрілих смертей представників нафтогазової галузі.
Наприклад, у 2022 році в Москві знайшли мертвими колишнього віцепрезидента Газпромбанку Владислава Аваєва, його дочку і дружину. За версією слідства, Аваєв спочатку застрелив сім'ю, а потім застрелився сам.
Аналогічний випадок стався в Іспанії, де були знайдені мертвими колишній топ Новатеку Сергій Протосеня, його дружина і дочка. Поліція теж розглядала версію, що Протосеня міг убити свою жінку й дочку, а потім наклав на себе руки.
Через кілька місяців після цих смертей у Москві, випавши з вікна, загинув голова ради директорів Лукойлу Равіль Маганов.
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