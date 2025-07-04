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АНАЛІТИКА

У Москві випав з вікна і розбився на смерть топменеджер Транснєфті

 

Віцепрезидент російської компанії "Транснєфть" Андрій Бадалов вранці в п'ятницю випав з вікна своєї квартири й розбився на смерть, повідомили прокремлівські засоби масової інформації.

Попередня версія - самогубство.

Транснєфть - ключовий гравець російського нафтового сектору. Компанія займається транспортуванням нафти та нафтопродуктів територією Росії та за її межами.

Бадалов у Транснєфті курував питання цифрової трансформації та інформаційних технологій, перебував на своїй посаді з 2021 року. До цього працював у НДІ "Восход", який спеціалізується на розробці, впровадженні та супроводі державних інформаційних систем федерального значення: системи "Вибори" та "Правосуддя" тощо.

Після початку повномасштабної війни в Росії сталася ціла хвиля підозрілих смертей представників нафтогазової галузі.

Наприклад, у 2022 році в Москві знайшли мертвими колишнього віцепрезидента Газпромбанку Владислава Аваєва, його дочку і дружину. За версією слідства, Аваєв спочатку застрелив сім'ю, а потім застрелився сам.

Аналогічний випадок стався в Іспанії, де були знайдені мертвими колишній топ Новатеку Сергій Протосеня, його дружина і дочка. Поліція теж розглядала версію, що Протосеня міг убити свою жінку й дочку, а потім наклав на себе руки.

Через кілька місяців після цих смертей у Москві, випавши з вікна, загинув голова ради директорів Лукойлу Равіль Маганов.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Росія
 

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