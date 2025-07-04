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Рубіо і Рютте обговорили підсумки саміту НАТО та підтримку України
12:17 04.07.2025 |
Державний секретар США Марко Рубіо в ході розмови з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, зокрема, обговорив незмінні зобов'язання союзників щодо підтримки України.
Як передає Укрінформ, про це йдеться у пресрелізі речниці Держдепу Теммі Брюс.
«Державний секретар Марко Рубіо розмовляв із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Обидва лідери обговорили нещодавній саміт НАТО в Гаазі, зокрема, наголосивши на історичному зобов'язанні союзників збільшити витрати на оборону до 5% ВВП», - заявила Брюс.
Вона додала, що сторони також обговорили пріоритет президента США Дональда Трампа щодо завершення російсько-української війни та незмінні суверенні зобов'язання союзників Альянсу щодо підтримки України, що відображено в Гаазькій декларації.
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