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АНАЛІТИКА

Рубіо і Рютте обговорили підсумки саміту НАТО та підтримку України

 

Державний секретар США Марко Рубіо в ході розмови з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, зокрема, обговорив незмінні зобов'язання союзників щодо підтримки України.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у пресрелізі речниці Держдепу Теммі Брюс.

«Державний секретар Марко Рубіо розмовляв із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Обидва лідери обговорили нещодавній саміт НАТО в Гаазі, зокрема, наголосивши на історичному зобов'язанні союзників збільшити витрати на оборону до 5% ВВП», - заявила Брюс.

Вона додала, що сторони також обговорили пріоритет президента США Дональда Трампа щодо завершення російсько-української війни та незмінні суверенні зобов'язання союзників Альянсу щодо підтримки України, що відображено в Гаазькій декларації.
Ключові теги: США
 

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