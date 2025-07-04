У Нідерландах ухвалили проєкти, які посилюють заходи щодо шукачів притулку

Парламент Нідерландів після бурхливих дебатів ухвалив два законопроєкти, спрямовані на посилення заходів щодо прохачів притулку, які бажають оселитися в країні.

Про це повідомляє AP, пише "Європейська правда".

Законодавці побоювалися, що закон криміналізує надання допомоги нелегальним мігрантам.

Ухвалене законодавство скорочує термін тимчасового проживання для осіб, які отримали притулок, з п'яти до трьох років, на невизначений термін призупиняє видачу нових дозволів на проживання для осіб, які отримали притулок, та обмежує можливість возз'єднання сімей для осіб, яким було надано притулок.

Опозиційні християнські демократи відкликали свою підтримку законопроєкту через поправку, внесену в останній момент, яка передбачала кримінальне переслідування осіб, які проживають в Нідерландах без дійсної візи або рішення про надання притулку, а також осіб і організацій, які допомагають таким нелегальним мігрантам.

Поправка була внесена членом Партії свободи і ухвалена з невеликою перевагою, оскільки частина опозиційних депутатів не була присутня на голосуванні.

Закон був ухвалений нижньою палатою парламенту пізно ввечері в четвер, але все ще може бути відхилений верхньою палатою.

Голосування відбулося на останньому засіданні парламенту перед літніми канікулами. Верхня палата розгляне законопроєкт після повернення з перерви. Якщо християнські демократи у верхній палаті відхилять його, законопроєкт буде повернуто до нижньої палати.

Жорсткі заходи з обмеження міграції були основою політики чотирипартійної коаліції на чолі з Партією свободи політика Герта Вілдерса.