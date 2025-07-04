Білий дім планує візит Трампа й американських бізнесменів до Китаю в жовтні - ЗМІ

Американська адміністрація може організувати візит президента США Дональда Трампа і керівників низки компаній до КНР у жовтні, повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

"За словами осіб, знайомих із питанням, адміністрація зв'язується з комерційними керівниками щодо того, чи не бажають вони супроводжувати Трампа в його можливій поїздці до Китаю цього року", - інформує агентство.

Джерела уточнили, що діалог із цього питання веде Мінторг США, який зв'язувався з керівництвом низки американських компаній.

Співрозмовники агентства зазначили, що міністр торгівлі США Говард Латнік також може вирушити в цю поїздку, під час якої Трамп, голова КНР Сі Цзіньпін і бізнесмени можуть оголосити про нові інвестиції та закупівлі товарів.

За інформацією Bloomberg, Трамп може скористатися самітом Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, який заплановано 31 жовтня - 1 листопада в Південній Кореї, або самітом АСЕАН 3 - 5 листопада, щоб також здійснити візит до КНР. Президенти США зазвичай бувають на обох цих заходах.

Однак, уточнили джерела, гарантій того, що Трамп поїде цього року до КНР, немає. Представник Білого дому Керолайн Левітт пояснила, що поїздка Трампа до Китаю в цей час не стоїть у графіку його роботи. У Мінторзі США не стали коментувати цю інформацію.

У травні та червні Вашингтон і Пекін провели два раунди торговельних переговорів. 27 червня Трамп заявив про підписання торговельної угоди з Китаєм. У міністерстві комерції КНР підтвердили, що Пекін дійшов згоди з Вашингтоном щодо реалізації досягнутих раніше домовленостей. Зазначалося, що Китай "перегляне і схвалить заявки на експорт товарів, що підлягають експортному контролю, відповідно до законодавства і нормативних актів".

США зі свого боку скасують низку обмежувальних заходів щодо Китаю, додали в китайському міністерстві.