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Через митні забавки Трампа святковий «кошик» у США до Дня незалежності подорожчав майже на 13%
09:29 04.07.2025 |
Нова митна політика президента Трампа, яка вплинула на ціни імпортних товарів у США, призвела до подорожчання споживчого кошика до святкування Дня незалежності на 12,7%.
Про це йдеться в аналізі, оприлюдненому демократичною меншістю в Об'єднаному економічному комітеті Конгресу США, передає Укрінформ із посиланням на The Hill.
«Висновки (аналізу - ред.) свідчать, що вартість походу в продуктовий магазин для святкування на природі зросла на 12,7% в річному обчисленні за місяці після запровадження Трампом «взаємних» митних заходів», - зазначається в повідомленні.
Зокрема, мита Трампа збільшили ціни на напої, яловичину, продукти для гриля напередодні святкування Дня Незалежності. Наприклад, вартість яловичого фаршу та морозива у травні сягнула 30-річного максимуму. Ціна упаковки із шести пляшок американського пива зросла на 13,6%, а обладнання для гриля збільшилася на 17,7% від початку квітня. Вартість сонцезахисного крему, яким користується більшість американців на природі, підскочила на 8,1%, алюмінієвої фольги - на 6,9%.
Нагадаємо, День незалежності США відзначають 4 липня.
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