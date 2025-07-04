США ухвалили «великий і прекрасний» закон Трампа. Чому його називають жахливим

Флагманський економічний законопроєкт Дональда Трампа, який він назвав "великим і прекрасним", ухвалили після понад добового обговорення 218 голосами "за" при 214 голосів "проти". Очікується, що президент Трамп підпише його 4 липня, на День незалежності США.

Щоб затримати його ухвалення, лідер демократичної меншості у Палаті представників Хакім Джеффріс промовляв понад 8,5 годин, використовуючи своє право на промову, що називається "магічна хвилинка". Цією промовою побив попередній рекорд, встановлений у 2021 році республіканцем Кевіном МакКарті.

Закон зіткнувся із запереченнями як з боку демократів, так і деяких республіканців. Його критикували як економісти, так і колишній соратник Трампа та найбільший фінансовий донор його президентської кампанії Ілон Маск, який назвав цей проєкт "огидною гидотою".

Економісти, політичні опоненти і навіть соратники американського президента попереджають, що його "великий і прекрасний закон" ще більше роздує гігантський державний борг і дефіцит бюджету США, скоротить доходи населення і бізнесу, курс долара впаде і підірве вплив Америки у світі.

Чи дійсно це так?

Чому дефіцит бюджету США має хвилювати усіх

Головна тема суперечки - величезний дефіцит американського бюджету і те, як його може змінити законопроєкт Трампа.

Білий дім заявив, що закон "зменшує дефіцит на понад 2 трильйони доларів", але його опоненти наполягають, що він насправді додасть трильйони до бюджетної діри.

BBC Verify вивчила різні незалежні дослідження щодо впливу проєкту та взяла інтерв'ю у шести податкових експертів, які погодилися, що він збільшить національний дефіцит США.

Той самий Маск, коли законопроєкт ухвалювали в Сенаті, розкритикував законодавців, які, за його словами "проголосували за найбільше збільшення боргу в історії".

За розрахунками бюджетного офісу Конгресу, "великий і прекрасний закон" за 10 років збільшить дірку в бюджеті США на 3,4 трильйона доларів, а державний борг зросте до 124% ВВП із нинішніх з 97%. І це при тому, що офіс оцінює наслідки тільки цього закону.

А крім нього на економіку впливають два інші масштабні починання другого терміну Трампа - торгівельна війна з усім світом та масштабна депортація мігрантів із Америки.

Державний борг США наразі становить близько 36 трлн доларів, з яких близько 29 трлн доларів - це гроші, які уряд заборгував інвесторам по всьому світу.

Тим, хто вважає, що державний борг США його ніяк не стосується, варто подивитися, наприклад, на те, як стрімко впав курс долара за час другого президентства Трампа, - на понад 10% за менш як пів року.

Втікаючи від долара, інвестори шукають більш стабільні активи - наприклад, золото чи євро. Звідси зростання курсу євро, яке не дуже радує європейців, бо робить їхній експорт менш привабливим.

Як бідні заплатять за багатих у США

Дефіцит виникає, коли уряд витрачає більше, ніж збирає за рахунок податків та інших видів доходів.

Закон Трампа пропонує знизити податки на майже 4 трильйони доларів на найближче десятиліття.

Але критики закону кажуть, що його ухвалення призведе до підвищення податків для більшості американців - крім найбагатших.

Президент Трамп запевняє, що податки неодмінно зростуть, але лише у разі, як закон не буде ухвалено.

"Якщо його не буде схвалено, ваші податки зростуть на 68%", - заявив президент минулого тижня.

Раніше Трамп неодноразово заявляв, що несхвалення законопроєкту призведе до масового підвищення податків для американців - частково тому, що податкові пільги, прийняті під час його першого терміну на посаді, мають закінчитися наприкінці цього року.

Команда BBC Verify попросила Білий дім надати розрахунки, на яких ґрунтується твердження Трампа.

Там відповіли, що проєкт "запобігає найбільшому підвищенню податків в історії", але не відповіли на запитання ВВС, звідки взялася конкретна цифра.

Центр податкової політики вважає, що непродовження податкових пільг, запроваджених за часів Трампа у 2017 році, призведе до зростання податків в середньому на 7,5%. Дослідницька організація також зазначає, що приблизно 60% платників податків повинні будуть сплачувати більше внесків, якщо їхній термін дії закінчиться.

"Більшість аналізів показують, що законопроєкт призведе до невеликого, тимчасового та короткочасного поштовху, але з часом він фактично стане гальмом для економіки", - каже Боббі Коган, експерт з федерального бюджету в Центрі американського прогресу.

Білий дім відповідає, що податкові пільги підштовхнуть до більшого споживання і підтримають бізнес, в результаті чого люди і компанії зароблять більше, і скарбниця отримає більше податків.

Але пільги стосуються тільки великого бізнесу і 20% найбагатших американців. Для решти 80% податки виростуть, підрахувала Бюджетна лабораторія при Єльському університеті.

Зокрема, для 10% низькооплачуваних працівників доходи після податків впадуть на 6,5%, для найбільш оплачуваних - на 1,5%.

А це призведе до ще більшого розшарування і напруження в американському суспільстві, відзначають оглядачі.

Якими можуть бути наслідки

Крім спірного зниження податків та дефіциту бюджету законопроєкт також передбачає збільшення витрат на оборону та охорону кордону від нелегальних мігрантів.

Але де взяти гроші на такі витрати?

Відповідь адміністрації Трампа - урізати субсидії на охорону здоров'я та "зелену" енергетику.

Там розраховують на те, що державні збори виростуть завдяки підвищенню імпортних мит і зростання економіки у відповідь на зниження податкового тягаря.

Але наразі торгівельна війна приносить невеликі додаткові доходи в бюджет, оскільки Трамп обклав податком в 10% весь імпорт в США. Цей додатковий податок розганяє інфляцію, підриває експорт і "американську винятковість", оскільки позбавляє фінансові ринки віри в здатність Америки заробляти більше за інших в умовах дикого капіталізму, а не тепличного протекціонізму.

Більший дефіцит та більший борг теоретично можуть призвести до вищої облікової ставки. А це, своєю чергою, призведе до вищих процентних ставок для споживачів, що зробить такі речі, як житло та автомобілі менш доступними, а також обмежить інвестиції в бізнес, а отже, і продуктивність праці та робочі місця.

У результаті, як попереджає колишній міністр фінансів США Ларрі Саммерс, через збільшення платежів, які не приведуть до зростання економіки, США можуть втратити статус провідної світової держави.