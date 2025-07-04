Китай запевнив, що ретельно контролює експорт дронів та інших товарів подвійного призначення

Міністр закордонних справ КНР Ван Ї заявив, що його країна не постачає зброю Росії, і дорікнув Заходу за те, що його критичні товари знаходять у російській зброї.

Про це дипломат заявив на спільній з главою МЗС ФРН Йоганном Вадефулем пресконференції після переговорів у Берліні 3 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми цілком відкрито заявили, що не будемо постачати летальну зброю жодній воюючий стороні... Ми не постачаємо летальну зброю сторонам конфлікту. Ми дуже ретельно контролюємо експорт товарів подвійного призначення, включаючи безпілотники», - заявив глава МЗС Китаю.

Він запропонував усім, хто матиме інформацію, яка свідчитиме протилежне, зв'язатися з відповідними китайськими органами, які проведуть розслідування.

Водночас Ван зауважив, що у захопленій техніці і збитих боєприпасах є багато компонентів західного виробництва.

«Ми не коментуємо це, але це також факт, з яким нам усім доводиться стикатися. У нас є суворий контроль за товарами подвійного призначення... Ми також забороняємо експорт військових безпілотників. А враховуючи напружену ситуацію в Україні ми також тимчасово запровадили експортний контроль на цивільні безпілотники», - зазначив він.

Глава китайського зовнішньополітичного відомства підкреслив, що його держава виступає за переговори, узгоджені політичні рішення для якнайшвидшого встановлення припинення вогню та відновлення миру в Європі. Але простих рішень складних проблем немає, «досі є суттєві розбіжності між сторонами «конфлікту».

КНР, за словами її представника, вітає активну роль усіх сторін у досягненні всеохоплюючої, сталої мирної угоди та побудові збалансованої, ефективної та сталої архітектури безпеки в Європі для відновлення довгострокового миру. Серед мирних ініціатив Пекіна він згадав заснування Групи миру в Організації Об'єднаних Націй разом з Бразилією та іншими південними державами світу.

«Китай - велика країна з сильним почуттям відповідальності. Ми підтвердимо наші політичні заяви діями. Ми виконаємо свої зобов'язання. В українській кризі ми завжди покладаємося на мирні переговори», - підсумував китайський дипломат.