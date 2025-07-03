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АНАЛІТИКА

Швейцарія та Німеччина домовились про спільну закупівлю наземних систем ППО

 

Швейцарія та Німеччина підписали угоду про спільну закупівлю декількох наземних систем протиповітряної оборони IRIS-T у межах ініціативи "Небесний щит".

Про це в четвер повідомив швейцарський уряд, пише "Європейська правда".

Угода, підписана на рівні керівників відомств оборонних закупівель, передбачає придбання систем IRIS-T середньої дальності у німецького виробника Diehl Defence GmbH & Co. KG.

Як уточнив уряд Швейцарії, переговори з виробником в основному завершені, а контракт, як очікується, буде підписаний найближчими тижнями.

Угода відповідає новій оборонній стратегії Швейцарії, представленій минулого місяця, яка передбачає, що принаймні 30% озброєння країни має закуповуватися в Європі.

Європейська ініціатива "Небесний щит" (ESSI) - це німецька ініціатива з наземної протиповітряної оборони (BODLUV) в Європі.

Ініціатива була започаткована в серпні 2022 року і ґрунтується на необхідності посилення протиповітряної оборони в Європі і кращого об'єднання зусиль.

Швейцарія приєдналась до проєкту "Небесний щит" восени 2024 року.

З нейтральних країн в ініціативі також бере участь Австрія.
 

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