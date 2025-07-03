Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Голова російського «Сбєрбанку» заявив про зменшення зарплат у третини росіян

 

У третини (34%) громадян Росії за першу половину 2025 року знизився рівень зарплати, при цьому в 7% росіян, що працюють, доходи впали більш ніж удвічі.

Про це заявив глава "Сбєрбанку" Герман Греф, передає The Moscow Times.

За словами Грефа, розмір заробітку ще 11% жителів країни з початку року не змінився, а у 55% людей - збільшився.

"Вперше, коли я ці цифри побачив, я подумав, це якась аномалія", - сказав Греф і додав, що такі дані потребують ретельного аналізу: "Такі індикатори ми називаємо кавуновими - зовні зелені, а всередині червоні".

Те саме стосується показників інфляції, додав Греф.

За даними Росстату, темпи зростання цін у Росії уповільнюються і станом на кінець травня становили 9,9% проти 10,3% у березні. При цьому для найменш забезпечених громадян, основні витрати яких йдуть на купівлю продуктів харчування, інфляція сягає 20%.

"Якщо ми підвищуємо регульовані тарифи випереджальними темпами і впихаємо зростання в інфляцію 4%, це означає, що ми повинні знизити ціни в цілій низці галузей економіки, і це буде або важко, або боляче", - зауважив Греф.

За даними Росстату, за підсумками 2024 року розмір номінальної нарахованої зарплати у Росії зріс на 18,3% порівняно з попереднім роком, досягнувши 87,95 тис. руб. на місяць. У реальному вираженні (з урахуванням офіційної інфляції) зарплати в Росії збільшилися на 9,1%.

До березня 2025 року, втім, зростання реальних зарплат у Росії практично зупинилося: згідно з Росстатом, воно склало лише 0,1%. Номінальний заробіток у своїй зріс у середньому 10,5%, до 97,65 тис. руб.

Раніше стало відомо, що в Росії почала різко зростати заборгованість із зарплати. Так, із січня по березень цього року борги компаній перед співробітниками офіційно збільшилися з 0,5 млрд руб. до 1,5 млрд руб. Однак, за даними профспілок, показник суттєво вищий і досягає 2,4 млрд руб.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7239
  0,0877
 0,21
EUR
 1
 49,1758
  0,0430
 0,09

Курс обміну валют на сьогодні, 10:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3344  0,07 0,16 41,9160  0,07 0,17
EUR 48,8436  0,09 0,18 49,6028  0,10 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6800  0,16 0,39 41,7150  0,14 0,33
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес