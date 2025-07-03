Голова російського «Сбєрбанку» заявив про зменшення зарплат у третини росіян

У третини (34%) громадян Росії за першу половину 2025 року знизився рівень зарплати, при цьому в 7% росіян, що працюють, доходи впали більш ніж удвічі.

Про це заявив глава "Сбєрбанку" Герман Греф, передає The Moscow Times.

За словами Грефа, розмір заробітку ще 11% жителів країни з початку року не змінився, а у 55% людей - збільшився.

"Вперше, коли я ці цифри побачив, я подумав, це якась аномалія", - сказав Греф і додав, що такі дані потребують ретельного аналізу: "Такі індикатори ми називаємо кавуновими - зовні зелені, а всередині червоні".

Те саме стосується показників інфляції, додав Греф.

За даними Росстату, темпи зростання цін у Росії уповільнюються і станом на кінець травня становили 9,9% проти 10,3% у березні. При цьому для найменш забезпечених громадян, основні витрати яких йдуть на купівлю продуктів харчування, інфляція сягає 20%.

"Якщо ми підвищуємо регульовані тарифи випереджальними темпами і впихаємо зростання в інфляцію 4%, це означає, що ми повинні знизити ціни в цілій низці галузей економіки, і це буде або важко, або боляче", - зауважив Греф.

За даними Росстату, за підсумками 2024 року розмір номінальної нарахованої зарплати у Росії зріс на 18,3% порівняно з попереднім роком, досягнувши 87,95 тис. руб. на місяць. У реальному вираженні (з урахуванням офіційної інфляції) зарплати в Росії збільшилися на 9,1%.

До березня 2025 року, втім, зростання реальних зарплат у Росії практично зупинилося: згідно з Росстатом, воно склало лише 0,1%. Номінальний заробіток у своїй зріс у середньому 10,5%, до 97,65 тис. руб.

Раніше стало відомо, що в Росії почала різко зростати заборгованість із зарплати. Так, із січня по березень цього року борги компаній перед співробітниками офіційно збільшилися з 0,5 млрд руб. до 1,5 млрд руб. Однак, за даними профспілок, показник суттєво вищий і досягає 2,4 млрд руб.