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АНАЛІТИКА

Зростання кількості робочих місць у США в червні перевищило прогноз, безробіття знизилося до 4,1%

 

Кількість робочих місць в економіці США в червні збільшилася на 147 тис., йдеться в повідомленні міністерства праці країни.

Аналітики в середньому прогнозували зростання кількості робочих місць на 110 тис., за даними Trading Economics.

Згідно з переглянутими даними, у травні показник зріс на 144 тис., а не на 139 тис., як повідомлялося раніше.

Безробіття в країні минулого місяця знизилося до 4,1% з травневих 4,2%. Експерти в середньому очікували його зростання до 4,3%.

Кількість робочих місць у приватному секторі в червні збільшилася на 74 тис., у державному - на 73 тис.

Помітне зростання кількості робочих місць відзначено в охороні здоров'я (+39 тис.), а також у сфері соціальної підтримки (+19 тис.). У промисловому секторі зафіксовано зниження на 7 тис. В інших сферах зміни були несуттєвими.

Середня погодинна оплата праці в приватному секторі в червні збільшилася на 0,2% відносно травня, до $36,3. У річному вираженні вона підвищилася на 3,7%. Консенсус-прогноз експертів, представлений Trading Economics, передбачав зростання першого показника на 0,3%, другого - на 3,9%. У травні вони збільшилися на 0,4% і 3,8% відповідно.

Середня тривалість робочого тижня в червні зменшилася до 34,2 години з 34,3 години місяцем раніше.

Частка участі населення в робочій силі знизилася до 62,3% з 62,4%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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