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АНАЛІТИКА

Зовнішньоторговельний дефіцит США в травні зріс на 18,7%, перевищив прогноз

 

Дефіцит зовнішньоторговельного балансу США в травні збільшився на 18,7% щодо попереднього місяця - до $71,5 млрд, повідомило міністерство торгівлі країни.

Згідно з переглянутими даними, у квітні від'ємне сальдо торгового балансу становило $60,3 млрд, а не $61,6 млрд, як було оголошено раніше.

Аналітики, яких опитало Trading Economics, у середньому очікували збільшення дефіциту до $71 млрд із оголошеного раніше квітневого рівня.

Обсяг експорту в травні зменшився на $11,6 млрд (на 4%) і становив $279 млрд. Зокрема, скоротилися поставки за кордон готових виробів з металу, золота і природного газу. Експорт товарів зменшився на $11,4 млрд (до $180,2 млрд), послуг - на $0,2 млрд (до $98,8 млрд).

Імпорт скоротився на $0,3 млрд (на 0,1%) - до $350,5 млрд, що є мінімумом за сім місяців. Це було зумовлено зниженням закупівель обладнання, комп'ютерної периферії та готових виробів із металу. Імпорт товарів знизився на $0,2 млрд (до $277,7 млрд), послуг - на $0,1 млрд (до $72,8 млрд).

Дефіцит у торгівлі товарами позаминулого місяця зріс на $11,2 млрд - до $97,5 млрд, тоді як профіцит у сфері послуг зменшився на $0,1 млрд - до $26 млрд.

Дефіцит у торгівлі з Китаєм у травні скоротився на $5,7 млрд (до $14 млрд). Тим часом дефіцит у торгівлі з країнами Європейського союзу збільшився до $22,5 млрд з $17,9 млрд у квітні.

У січні-травні загальний розмір зовнішньоторговельного дефіциту США збільшився на $175 млрд (на 50,4%) порівняно з аналогічним періодом минулого року. Експорт зріс на 5,5%, імпорт - на 14,8%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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