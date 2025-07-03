Нафтові доходи Росії в червні впали до мінімуму за два роки - Bloomberg

Доходи Росії від продажу нафти в червні впали до дворічного мінімуму через зниження світових цін на сиру нафту та зміцнення російського рубля.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з розрахунками Bloomberg, на основі даних Міністерства фінансів РФ, доходи від нафтової галузі скоротилися майже на 30% до 415,6 мільярда рублів (5,27 мільярда доларів США, що є найнижчим показником із червня 2023 року.

Сукупні доходи Росії від податків з продажу нафти та газу скоротилися на третину порівняно з минулим роком - до майже 495 мільярдів рублів, що є найнижчим показником із січня 2023 року.

Міністерство розрахувало червневі доходи від нафти, виходячи з ціни російської марки Urals у травні на рівні 52,08 долара за барель.

За даними Bloomberg, це найнижча ціна на ключовий експортний сорт нафти країни з березня 2023 року.

У травні російська валюта торгувалася в середньому на рівні 80,4 рублів за долар США, що є найвищим показником за два роки.

У результаті нафтові компанії Росії отримали лише 4 190 рублів за кожен проданий барель, що не спостерігалося з березня 2023 року.

Наприкінці квітня Міністерство фінансів РФ переглянуло свої очікування щодо дефіциту бюджету цього року, прогнозуючи набагато більший дефіцит, ніж вважалося раніше, оскільки тарифна політика США та збільшення поставок ОПЕК+ призвели до різкого падіння цін на нафту. Для покриття дефіциту країна використовує свій фонд добробуту, призначений для стабілізації економіки.