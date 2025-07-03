У Росії націоналізують одну з найбільших компаній із видобутку золота мільярдера Струкова

Генеральна прокуратура Росії звернулася до Челябінського суду з позовом про передання в дохід держави низки активів, які пов'язують з основним власником компанії "Южуралзолото" Константином Струковим. Про це повідомило російське агентство Інтерфакс із посиланням на обізнане джерело.

Згідно з інформацією, прокуратура просить націоналізувати 100% у статутному капіталі ТОВ "Управляющая компания ЮГК", що належать самому Струкову, а також усі акції ПАТ "Южуралзолото Группа Компаний", які належать Струкову та Єкатерині Кузнєцовій.

Також у межах позову прокуратура вимагає передання державі 100% у статутному капіталі ТОВ "Бизнес-Актив" (власник - Євгенія Кузнєцова), 100% у ТОВ "Хоум" і ТОВ "Уралвент" (належать Наталії Зарубіній), 80% у ТОВ "Арбат-Сити", по 67% у ТОВ "Агрокомплекс Экомодуль" і ТОВ "Сады Предгорья", а також по 1% у ТОВ "Погрузочно-транспортное управление" і ТОВ "Коркинский экскаваторно-вагонремонтный завод".

За даними наглядового органу, частки в перелічених компаніях оформлені на номінальних власників, що фактично представляють інтереси Струкова. В обґрунтуванні позову також зазначається, що Струков, перебуваючи понад 24 роки у представницьких органах влади, набув значного впливу на адміністративні структури регіону та фактично керує законодавчим органом.

Публічне акціонерне товариство "Южуралзолото Группа Компаний" посідає четверте місце за обсягами виробництва золота в Росії. Ринкова капіталізація компанії перевищує 180 млрд рублів ($2,29 млрд). На тлі новин про позов прокуратури акції компанії на Московській біржі обвалилися на 17,15%, згодом падіння скоригувалося до 13,86%.

Власник компанії Костянтин Струков - депутат Челябінської області з 2000 року. Він посідає 78-му позицію у списку найбагатших росіян за версією Forbes із капіталом, який оцінюється у $1,9 млрд. За даними російських медіа, 2 липня 2025 року в офісах "Южуралзолота" та у самого Струкова пройшли обшуки.