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АНАЛІТИКА

Інфляція в ОЕСР у травні сповільнилася до 4% - мінімуму з червня 2021 року

 

Споживчі ціни в державах, що входять до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), у травні зросли на 4% у річному вираженні.

Таким чином, темпи підйому сповільнилися з 4,2% у квітні та стали мінімальними з червня 2021 року.

Послаблення інфляції позаминулого місяця було зафіксовано в п'ятнадцяти країнах (включно з Туреччиною та Нідерландами), прискорення - у дев'яти (зокрема в Чехії, Греції та Мексиці). У чотирнадцяти державах темпи зростання цін практично не змінилися, зазначається в повідомленні ОЕСР.

Найвища інфляція була зафіксована в Туреччині - 35,4%, найнижча (менше 1%) - у Фінляндії, Франції та Швеції. При цьому в Коста-Ріці та Швейцарії було зафіксовано дефляцію 0,1%.

Продукти харчування в ОЕСР у травні подорожчали на 4,6% після зростання на 4,5% попереднього місяця. Вартість енергоносіїв опустилася на 0,3% після скорочення на 0,2% у квітні.

Зростання споживчих цін без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (базова інфляція) становило 4,4% проти 4,6% у квітні.

Інфляція в державах G7 у травні залишилася на рівні 2,4%, у країнах G20 - сповільнилася до 3,9% з 4,1% місяцем раніше.

Створена 1961 року ОЕСР є однією з провідних економічних організацій світу, до якої входять 38 держав. Нині до неї входять Австралія, Австрія, Бельгія, Велика Британія, Угорщина, Німеччина, Греція, Данія, Ізраїль, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Колумбія, Коста-Рика, Латвія, Литва, Люксембург, Мексика, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Португалія, Словаччина, Словенія, США, Туреччина, Фінляндія, Франція, Чехія, Чилі, Швейцарія, Швеція, Естонія, Південна Корея та Японія.
За матеріалами: Економічна правда
 

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