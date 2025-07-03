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Інфляція в ОЕСР у травні сповільнилася до 4% - мінімуму з червня 2021 року
14:13 03.07.2025 |
Споживчі ціни в державах, що входять до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), у травні зросли на 4% у річному вираженні.
Таким чином, темпи підйому сповільнилися з 4,2% у квітні та стали мінімальними з червня 2021 року.
Послаблення інфляції позаминулого місяця було зафіксовано в п'ятнадцяти країнах (включно з Туреччиною та Нідерландами), прискорення - у дев'яти (зокрема в Чехії, Греції та Мексиці). У чотирнадцяти державах темпи зростання цін практично не змінилися, зазначається в повідомленні ОЕСР.
Найвища інфляція була зафіксована в Туреччині - 35,4%, найнижча (менше 1%) - у Фінляндії, Франції та Швеції. При цьому в Коста-Ріці та Швейцарії було зафіксовано дефляцію 0,1%.
Продукти харчування в ОЕСР у травні подорожчали на 4,6% після зростання на 4,5% попереднього місяця. Вартість енергоносіїв опустилася на 0,3% після скорочення на 0,2% у квітні.
Зростання споживчих цін без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (базова інфляція) становило 4,4% проти 4,6% у квітні.
Інфляція в державах G7 у травні залишилася на рівні 2,4%, у країнах G20 - сповільнилася до 3,9% з 4,1% місяцем раніше.
Створена 1961 року ОЕСР є однією з провідних економічних організацій світу, до якої входять 38 держав. Нині до неї входять Австралія, Австрія, Бельгія, Велика Британія, Угорщина, Німеччина, Греція, Данія, Ізраїль, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Колумбія, Коста-Рика, Латвія, Литва, Люксембург, Мексика, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Португалія, Словаччина, Словенія, США, Туреччина, Фінляндія, Франція, Чехія, Чилі, Швейцарія, Швеція, Естонія, Південна Корея та Японія.
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