Пентагон: удари по Ірану відкинули його ядерну програму на два роки

У Пентагоні стверджують, що після ударів по об'єктах в Ірані розвиток його ядерної програми вдалось відкинути на два роки.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив речник Пентагону Шон Парнелл, якого цитує ABC News.

Оцінка представника американського оборонного відомства видається значно оптимістичнішою, ніж оцінка інспекторів ООН з МАГАТЕ.

Зокрема, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі минулого тижня заявив, що, на його думку, Іран може розпочати збагачення урану вже за кілька місяців.

На запитання про те, що можуть показати останні розвіддані, Парнелл відповів, що позиція адміністрації залишається незмінною: ядерні об'єкти Ірану "повністю знищені".

"Це (ядерна програма. - Ред.) затримано на один-два роки. Я думаю, що, ймовірно, ближче до двох років", - сказав він.

Речник додав, що удар США мав психологічний ефект, оскільки для його здійснення були задіяні бомбардувальники, здатні літати без перерви майже 37 годин, а також було знищено фізичні об'єкти, які Іран використовував для виробництва збагаченого урану.

"Це не просто збагачений уран, центрифуги чи щось подібне. Ми знищили компоненти, які їм були потрібні для створення бомби", - зазначив Парнелл.

Виходячи з цього, адміністрація США вважає, що "ядерний потенціал Ірану серйозно ослаблений".

"І навіть їхні амбіції щодо створення бомби", - додав Парнелл.

Як відомо, після ударів Ізраїлю та США по своїх ядерних обʼєктах Іран відмовився від будь-яких переговорів щодо ядерної програми з американською стороною.

Тегеран також обмежив співпрацю з МАГАТЕ і пригрозив вийти з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Міністри закордонних справ країн "Групи семи" у понеділок висловили підтримку припинення вогню між Ізраїлем та Іраном та закликали відновити переговори щодо ядерної угоди.