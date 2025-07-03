У Росії почала стрімко зростати заборгованість із зарплат

У Росії почала різко зростати заборгованість із зарплати. Так, із січня по березень цього року борги компаній перед співробітниками офіційно збільшилися з 0,5 млрд руб. до 1,5 млрд руб. Однак, за даними профспілок, показник суттєво вищий і досягає 2,4 млрд руб.

Про це свідчить доповідь Загальної конфедерації профспілок Росії, передає The Moscow Times.

Даних за другий квартал поки немає, проте, як випливає з оперативного моніторингу, у квітні заборгованість становила 911 млн руб., а в травні - 834 млн руб.

Як зазначається, на кінець травня найбільша заборгованість із зарплати була зафіксована в будівництві (776 млн руб.), обробному виробництві (200 млн руб.) та у сфері водопостачання та утилізації відходів (150 млн руб.).

За регіональним розподілом найбільш напружена ситуація фіксується округах, які є промисловими територіями з високою часткою підприємств, залежних від позикових коштів та держзамовлення, що робить їх особливо вразливими за умов жорсткої фінансової політики.

Згідно з даними Федеральної інспекції праці РФ, у 2024 році було зафіксовано понад 18 тис. звернень громадян щодо затримок зарплати, що на 37% більше, ніж 2023 року. Цього року ця тенденція збереглася: лише у лютому кількість звернень зросла більш ніж у 2,3 раза порівняно з аналогічним періодом минулого року.

За словами експертів на ринку, в умовах рекордної ключової ставки щомісячний платіж за боргами компаній може зрости на 30-70% відносно того, що був 12-18 місяців тому. В результаті підприємства стоять перед вибором: допустити затримки виплат заробітної плати або прострочення обслуговування кредитів. При цьому останнє може закрити можливості фінансування назавжди паралельно із зниженням кредитного рейтингу, тому частіше підприємства змушені допускати затримки з оплатою праці.

Раніше повідомлялося, що малий та середній бізнес у Росії дедалі гостріше відчуває вплив високих ставок та гальмування економіки -за січень-квітень цього року його прострочена заборгованість збільшилася на 14,8%, до 735 млрд руб. на 1 травня.

Раніше повідомлялося, що індикатор бізнес-клімату, який розраховує Центробанк Росії за підсумками опитування підприємств (у червні - 13,5 тис.), опустився з 4,8 пункту в травні до 2,9 - мінімальне значення з грудня 2022 року.

До того глава Мінекономрозвитку РФ Максим Решетніков сказав, що російська економіка опинилася на межі рецесії.

Зі свого боку голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна заявила, що ресурси, які дозволяли російській економіці два роки показувати зростання в умовах повномасштабної війни проти України та санкцій, вичерпані.

Перед тим російський Центробанк припустив, що не всі великі компанії переживуть різке гальмування економіки та тривалий період високих ставок.