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АНАЛІТИКА

У Франції вперше під слідством представник жінконенависницького руху «інцелів»

У Франції вперше під слідством представник жінконенависницького руху «інцелів»

 

Французькі правоохоронці затримали 18-річного хлопця, якому інкримінують підготовку нападів на жінок через ненависть до них - це стало першим у країні випадком подібного розслідування.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Як повідомила в середу Національна антитерористична прокуратура (PNAT) Франції, 18-річного хлопця затримали минулого тижня, пізніше його арештували.

За даними джерела AFP. підозрюваний був затриманий поблизу школи в регіоні Сент-Етьєн у центральній Франції і мав при собі два ножі.

Затриманого підозрюють у "співпраці з терористами з метою підготовки одного або кількох злочинів проти людей", зазначили у PNAT.

Він, як встановило слідство, відносить себе до "інцелів" (з англійського involuntary celibate --"незаймані мимоволі") - спільноти чоловіків, які не мали сексуального досвіду та звинувачують у цьому протилежну стать аж до прагнень вчинити над ними розправу.

Як зазначає AFP, це перший випадок, коли антитерористична прокуратура Франції взяла на себе справу, пов'язану з рухом "інцелів".
Ключові теги: Франція
 

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