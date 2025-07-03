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У Франції вперше під слідством представник жінконенависницького руху «інцелів»
11:59 03.07.2025 |
Французькі правоохоронці затримали 18-річного хлопця, якому інкримінують підготовку нападів на жінок через ненависть до них - це стало першим у країні випадком подібного розслідування.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.
Як повідомила в середу Національна антитерористична прокуратура (PNAT) Франції, 18-річного хлопця затримали минулого тижня, пізніше його арештували.
За даними джерела AFP. підозрюваний був затриманий поблизу школи в регіоні Сент-Етьєн у центральній Франції і мав при собі два ножі.
Затриманого підозрюють у "співпраці з терористами з метою підготовки одного або кількох злочинів проти людей", зазначили у PNAT.
Він, як встановило слідство, відносить себе до "інцелів" (з англійського involuntary celibate --"незаймані мимоволі") - спільноти чоловіків, які не мали сексуального досвіду та звинувачують у цьому протилежну стать аж до прагнень вчинити над ними розправу.
Як зазначає AFP, це перший випадок, коли антитерористична прокуратура Франції взяла на себе справу, пов'язану з рухом "інцелів".
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