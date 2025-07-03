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Euractiv: у Європі почали негласно готуватись до скорочення військової присутності США
11:56 03.07.2025 |
Європейські союзники по НАТО почали непублічні приготування до того, як Альянс повинен вчинити у разі можливого скорочення американських військ на континенті.
Про це йдеться у публікації Euractiv, повідомляє "Європейська правда".
Європейські союзники у НАТО переконані, що президент США Дональд Трамп скоротить кількість військ, розгорнутих в Європі - а їх зараз близько 80 тисяч - і перенаправить їх до Азії та Близького Сходу.
Тож військові планувальники у НАТО обговорюють три ключові питання: скільки американських військових буде виведено, наскільки різким буде виведення і чи здатні європейські сили замінити виведені американські військові сили.
"Питання не в тому, чи буде виведення американських військ, а в тому, наскільки впорядковано це можна зробити, не ставлячи під загрозу існуючі оборонні плани Альянсу", - сказав один з дипломатів НАТО.
НАТО лише минулого року переглянув свої оборонні плани, які визначають реакцію Альянсу на будь-який потенційний напад. Але ці плани значною мірою покладаються на американське озброєння, повітряні сили та десятки тисяч військовослужбовців США.
Східний фланг НАТО особливо нервує через можливий раптовий вивід американських військ. Деякі з цих країн неофіційно закликають НАТО прискорити переговори щодо перегляду оборонних планів, щоб почати підготовку до можливого значного зменшення ролі США.
Очікується, що виведення американських військ серйозно вплине на основні американські військові бази в Німеччині та Італії.
Представники оборонних відомств у регіоні заявляють, що європейські сили можуть бути готові до бойових дій, але їм ще далеко до того, щоб замінити нинішні американські війська, особливо з урахуванням складних і дорогих можливостей, яких не мають європейські країни, у повітряних силах, логістиці та супутникових системах.
Перед самітом НАТО посол США в НАТО Меттью Вітакер заявив, що оцінка Пентагону щодо розгортання американських військ в Європі має бути "завершена до кінця літа або на початку осені". Поки європейські союзники не отримали від американських урядовців жодної інформації про майбутній перегляд позиції Вашингтона, підтвердили кілька європейських дипломатів у НАТО.
Глава Пентагону Піт Гегсет раніше заявляв європейським колегам, що вони не повинні вважати, що присутність Сполучених Штатів триватиме вічно.
Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що якщо Сполучені Штати вирішать вивести свої війська з Європи - його країна буде покладатися на безпекову підтримку Німеччини.
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