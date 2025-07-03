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Дуда підписав закон про день памʼяті "жертв геноциду ОУН і УПА" на Волині
10:36 03.07.2025 |
Президент Польщі Анджей Дуда у середу підписав закон, який оголошує 11 липня днем пам'яті про "жертв геноциду, вчиненого ОУН і УПА" в роки Другої світової війни.
Про це повідомила пресслужба польського президента, пише "Європейська правда".
Дуда, як зазначається, підписав закон "про встановлення 11 липня Національним Днем пам'яті про поляків - жертв геноциду, вчиненого ОУН та УПА на східних територіях Другої Польської Республіки".
Відповідний закон Сейм Польщі ухвалив на початку червня.
У ньому стверджується, що українські націоналістичні формування, що діяли на територіях нинішньої західної України, "вчинили над польським населенням злочин геноциду".
"Апогей цього злочину припадає на липень 1943 року, а символічною датою гекатомби поляків від рук українських націоналістів є 11 липня 1943 року, так звана "кривава неділя", коли поляків вбивали у близько ста населених пунктах", - йдеться в законі.
Міністерство закордонних справ України раніше заявляло, що рішення Польщі встановити 11 липня днем пам'яті жертв "геноциду, вчиненого ОУН і УПА", суперечить духу добросусідських відносин між країнами.
Тема подій на Волині 1941-1943 років, які в українській історичній традиції називають "Волинською трагедією", а в польській - "Волинською різаниною", є давнім предметом міждержавних протиріч.
У Варшаві раніше навіть говорили, що вирішення історичних суперечок буде однією з обов'язкових умов вступу України в ЄС.
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