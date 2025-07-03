Президент Польщі Анджей Дуда у середу підписав закон, який оголошує 11 липня днем пам'яті про "жертв геноциду, вчиненого ОУН і УПА" в роки Другої світової війни.

Про це повідомила пресслужба польського президента, пише "Європейська правда".

Дуда, як зазначається, підписав закон "про встановлення 11 липня Національним Днем пам'яті про поляків - жертв геноциду, вчиненого ОУН та УПА на східних територіях Другої Польської Республіки".

Відповідний закон Сейм Польщі ухвалив на початку червня.

У ньому стверджується, що українські націоналістичні формування, що діяли на територіях нинішньої західної України, "вчинили над польським населенням злочин геноциду".

"Апогей цього злочину припадає на липень 1943 року, а символічною датою гекатомби поляків від рук українських націоналістів є 11 липня 1943 року, так звана "кривава неділя", коли поляків вбивали у близько ста населених пунктах", - йдеться в законі.

Міністерство закордонних справ України раніше заявляло, що рішення Польщі встановити 11 липня днем пам'яті жертв "геноциду, вчиненого ОУН і УПА", суперечить духу добросусідських відносин між країнами.

Тема подій на Волині 1941-1943 років, які в українській історичній традиції називають "Волинською трагедією", а в польській - "Волинською різаниною", є давнім предметом міждержавних протиріч.

У Варшаві раніше навіть говорили, що вирішення історичних суперечок буде однією з обов'язкових умов вступу України в ЄС.