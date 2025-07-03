Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Дуда підписав закон про день памʼяті "жертв геноциду ОУН і УПА" на Волині

 

Президент Польщі Анджей Дуда у середу підписав закон, який оголошує 11 липня днем пам'яті про "жертв геноциду, вчиненого ОУН і УПА" в роки Другої світової війни.

Про це повідомила пресслужба польського президента, пише "Європейська правда".

Дуда, як зазначається, підписав закон "про встановлення 11 липня Національним Днем пам'яті про поляків - жертв геноциду, вчиненого ОУН та УПА на східних територіях Другої Польської Республіки".

Відповідний закон Сейм Польщі ухвалив на початку червня.

У ньому стверджується, що українські націоналістичні формування, що діяли на територіях нинішньої західної України, "вчинили над польським населенням злочин геноциду".

"Апогей цього злочину припадає на липень 1943 року, а символічною датою гекатомби поляків від рук українських націоналістів є 11 липня 1943 року, так звана "кривава неділя", коли поляків вбивали у близько ста населених пунктах", - йдеться в законі.

Міністерство закордонних справ України раніше заявляло, що рішення Польщі встановити 11 липня днем пам'яті жертв "геноциду, вчиненого ОУН і УПА", суперечить духу добросусідських відносин між країнами.

Тема подій на Волині 1941-1943 років, які в українській історичній традиції називають "Волинською трагедією", а в польській - "Волинською різаниною", є давнім предметом міждержавних протиріч.

У Варшаві раніше навіть говорили, що вирішення історичних суперечок буде однією з обов'язкових умов вступу України в ЄС.
Ключові теги: Польща
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8116
  0,0075
 0,02
EUR
 1
 49,1328
  0,2765
 0,56

Курс обміну валют на сьогодні, 10:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3344  0,07 0,16 41,9160  0,07 0,17
EUR 48,8436  0,09 0,18 49,6028  0,10 0,20

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8450  0,03 0,07 41,8550  0,03 0,07
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес