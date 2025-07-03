Фінансові новини
- |
- 03.07.25
- |
- 11:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ефіопія на межі кризи: 30% загального обсягу електроенергії країни йтиме на криптомайнінг
09:46 03.07.2025 |
Ефіопія зіткнулася з енергетичними проблемами через криптомайнінг. Очікується, що вже цього року криптомайнінг та датацентри споживатимуть третину електропостачання країни у 2025 році. Тобто, витрати на цей вид діяльності перевищать 8 терават-годин. Це одна з причин, чому майнінг заборонили в Кувейті.
Хоча операції криптомайнінгу розглядалися як засіб залучення іноземної валюти та розвитку цифрової інфраструктури, масивний енергетичний слід спричинив дебати щодо вигоди та ефективності. Також попри масштабні інфраструктурні програми, що проводяться в країні, електрифікація Ефіопії йде повільно.
До 2024 лише 2,2 мільйона домогосподарств були підключені до мережі за п'ять років. Майже 50% населення не має доступу до надійного джерела електроенергії, і лише 22% мають законні облікові підключення до мережі. У Аддис-Абебі рівень електрифікації близько 93%, а в таких регіонах як Афар та Сомалі - нижче 12%. Також ведуться розмови про збільшення тарифів на електроенергію до 400% до 2028 року.
Національний банк Ефіопії (НБЕ) заборонив торгівлю криптовалютами у 2022 році. Наступного року уряд почав тихенько реєструвати майнінгові компанії через свою агенцію кібербезпеки INSA.
Тим часом Бутан намайнив 13,029 біткоїнів суму $1,3 млрд, що становить приблизно 40% валового внутрішнього продукту країни з населенням 780 тис. осіб. Але це робиться виключно шляхом використання надлишкової електроенергії в літню пору.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|«Схеми» дізнались, хто вніс заставу у 120 млн гривень за віцепрем'єра Чернишова
|WSJ: США зупинили поставку Україні зброї, яка вже перебувала в Польщі
|За Чернишова внесли 120 мільйонів застави
|НКЦПФР відмовила продовжити термін дії інвестфонду Порошенка на 20 років
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як уникнути помилок у сумісності комплектуючих завдяки конфігуратору
У РУБРИЦІ
|Дуда підписав закон про день памʼяті "жертв геноциду ОУН і УПА" на Волині
|Постачання Україні снарядів за чеською ініціативою під загрозою - президент Чехії застеріг через вибори
|ЗМІ дізнались про новий підхід України для отримання зброї від США
|Ефіопія на межі кризи: 30% загального обсягу електроенергії країни йтиме на криптомайнінг
|У Держдепі кажуть, що США зупинили не всі поставки зброї Україні
|Кая Каллас на зустрічі з Ван Ї закликала Китай припинити підтримку російської війни
|Європарламент розгляне вотум недовіри Урсулі фон дер Ляєн
Бізнес
|Microsoft відкладає випуск Windows 12 та підтверджує вихід Windows 11 версії 25H2 наприкінці 2025 року
|Велика Британія запускає проєкт зі створення синтетичного людського геному
|ЗМІ: Єврокомісія відкрита до обмежень доступу дітей до соцмереж
|США викрили масштабну схему працевлаштування північнокорейських ІТ-фахівців у техкомпаніях
|Оксид індію замінює кремній у новому транзисторі японських вчених
|Трамп запустив продаж парфумів на честь перемог на виборах: Символізують перемогу, силу та успіх
|Пігулка замість спортзалу — вчені успішно «прокачали» мишей без тренувань