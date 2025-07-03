Кая Каллас на зустрічі з Ван Ї закликала Китай припинити підтримку російської війни

Глава зовнішньої політики ЄС Кая Каллас заявила, що підтримка війни Росії проти України з боку китайських компаній становить серйозну загрозу для європейської безпеки.

Про це Висока представниця Євросоюзу із зовнішніх відносин і політики безпеки сказала очільнику МЗС Китаю Ван Ї, передає Укрінформ із посиланням на Дипломатичну службу ЄС.

У ході стратегічного діалогу між ЄС та Китаєм у Брюсселі вони обговорили двосторонні питання та ширшу геополітичну ситуацію.

«Стосовно двосторонньої торгівлі Каллас наголосила на важливості пошуку рішень для відновлення балансу економічних відносин та покращення взаємності в доступі до ринків, а також закликала Китай покласти край неринковим практикам, зокрема, обмеженням на експорт рідкісноземельних елементів, які створюють значні ризики для європейських компаній», - ідеться в повідомленні.

Очільниця зовнішньої політики Євросоюзу наголосила на серйозній загрозі, яку підтримка незаконної війни Росії проти України з боку китайських компаній становить для європейської безпеки.

«Вона закликала Китай негайно припинити будь-яку матеріальну підтримку, що допомагає функціонувати військово-промисловому комплексу Росії, та підтримати повне і безумовне припинення вогню та справедливий і міцний мир в Україні, заснований на повній повазі до Статуту Організації Об'єднаних Націй», - зазначили в дипслужбі ЄС.

Сторони також обговорили ситуацію на Близькому Сході і привітали деескалацію між Ізраїлем та Іраном, наголосивши на важливій ролі МАГАТЕ у моніторингу ядерної діяльності Тегерана. А також вказали на нагальну необхідність припинення вогню в Газі, звільнення заручників та надання гуманітарної допомоги жителям сектору.

Зазначається, що Каллас підтвердила відданість ЄС політиці одного Китаю, водночас висловивши незгоду з будь-якими односторонніми спробами силоміць чи примусом змінити статус-кво у Тайванській протоці, та вказала на гібридні загрози у Європі, що походять із КНР.

Китайська сторона своє повідомлення про переговори Ван Ї та Каї Каллас наразі не оприлюднила.