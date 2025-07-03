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АНАЛІТИКА

Європарламент розгляне вотум недовіри Урсулі фон дер Ляєн

 

Європейський парламент 10 липня планує провести голосування щодо вотуму недовіри президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн.

Про це повідомляє Euronews.

Голосування ініціював депутат Європарламенту Георге Піперя від ультраправої партії «Альянс за союз румунів» (AUR), який висловив обурення таємним листуванням президентки Єврокомісії із генеральним директором фармацевтичної компанії Pfizer Альбертом Бурлою під час переговорів щодо закупівлі вакцини проти COVID-19.

Інші звинувачення у бік Урсули фон дер Ляєн включають можливе нецільове витрачання коштів після пандемії COVID-19 та нібито спробу Єврокомісії пропагувати свою «зелену політику» через фінансування неурядових організацій.

За словами Піпері, він зібрав 73 підписи для розгляду вотуму недовіри - це на один підпис більше, ніж необхідно для початку процесу. Тож, якщо хтось із членів Європарламенту відкличе свій підпис, процес не розпочнеться.

В офісі румунського депутата розповіли, що пропозицію підтримали 32 члени політичної групи «Європейські консерватори та реформісти» (ECR). Решта підписів надійшли від ультраправих груп «Патріоти за Європу» (6), «Європа суверенних націй» (26) та від позапартійних депутатів.

За даними джерел Euronews, служба Європарламенту вже перевіряє зібрані підписи. Після цього президентка Європарламенту Роберта Мецола повинна офіційно повідомити про винесення питання на загальний розгляд.

Співрозмовники Euronews повідомили, що дебати можуть відбутися 8 липня, а голосування - 10 липня, за умови, що Метсола оголосить про рішення до кінця цього тижня (до 6 липня). Для підтвердження вотуму недовіри необхідно щонайменше 361 з 720 голосів.

А втім, Піперя у коментарі Euronews визнав, що його пропозиція має мало шансів на схвалення.

«Буде голосування проти цієї пропозиції. Я в цьому впевнений, бо більшість все ще підтримує фон дер Ляєн. І навіть якщо в цій більшості є багато невдоволених фон дер Ляєн, наразі вони не змусять її піти у відставку», - сказав він.

Водночас він сподівається, що ініціатива «відкриє скриньку Пандори», заохотивши до наступних вотумів недовіри в найближчі місяці.
За матеріалами: hromadske.ua
Ключові теги: ЄС
 

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