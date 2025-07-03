США вважають неприйнятною відмову Ірану від співпраці з МАГАТЕ

Сполучені Штати засудили рішення Ірану зупинити співпрацю з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ).

Іранський президент Масуд Пезешкіан 2 липня підписав закон, нещодавно ухвалений парламентом, який передбачає припинення взаємодії з ядерним наглядовим органом ООН, повідомляють державні ЗМІ Ірану.

Представниця Держдепартаменту США Теммі Брюс на брифінгу назвала таке рішення неприйнятним і закликала Тегеран негайно відновити повну співпрацю з МАГАТЕ.

Сполучені Штати та Іран провели п'ять раундів непрямих переговорів щодо ядерної програми Тегерана, перш ніж переговори зірвалися, що спонукало Ізраїль 13 червня завдати авіаударів по іранських ядерних об'єктах та військових цілях.

Сполучені Штати вступили в конфлікт 22 червня, приєднавшись до Ізраїлю, завдавши удару по трьох основних іранських ядерних об'єктах, в тому числі сильно укріплений підземний об'єкт у Фордо.

Повний вплив 12-денного конфлікту з Ізраїлем на ядерну програму Ірану все ще невизначений. Хоча Іран стверджує, що його ядерні об'єкти були сильно пошкоджені, він все ж пообіцяв продовжувати програму, наполягаючи, що вона є мирною.

Минулого тижня голова МАГАТЕ Рафаель Ґроссі заявив, що Іран може відновити збагачення урану «за лічені місяці».

Тегеран неодноразово звинувачував орган ООН з ядерного нагляду в упередженості, стверджуючи, що він співпрацює із західними країнами та Ізраїлем проти Ірану.

Роками Ґроссі критикував Іран за, на його думку, відсутність співпраці в зусиллях агентства щодо розслідування раніше нерозкритих ядерних об'єктів. Зрештою, це призвело до того, що Рада керівників МАГАТЕ минулого місяця видала рідкісну резолюцію про невиконання зобов'язань проти Ірану, яка, за твердженням Тегерана, сприяла атакам Ізраїлю.