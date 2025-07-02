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Видобуток ОПЕК зріс у червні на 360 тис. б/д завдяки Саудівській Аравії
18:24 02.07.2025 |
У червні видобуток сирої нафти країнами ОПЕК збільшився на 360 тис. барелів на добу, досягнувши в середньому 28 млн б/д. Це найвищий темп зростання за останні чотири місяці, головним чином за рахунок активізації Саудівської Аравії, яка забезпечила дві третини приросту, свідчить опитування Bloomberg.
Королівство, а також ОАЕ та Кувейт, наростили поставки на тлі побоювань щодо потенційного порушення потоків через Ормузьку протоку через конфлікт Ірану та Ізраїлю. Хоча трафік залишився стабільним, країни Перської затоки помітно збільшили експорт - у червні він сягнув 11,9 млн б/д, максимуму за понад два роки, ймовірно, частково за рахунок використання запасів.
Водночас альянс ОПЕК+ прискорює відновлення видобутку: у травні-липні країни збільшують виробництво утричі швидше, ніж планувалося, і вже обговорюється нове підвищення на серпень на 411 тис. б/д. У травні деякі країни обмежували видобуток, компенсуючи попередні перевищення квот, але червнева динаміка вказує на повернення до більш агресивної стратегії.
Саудівська Аравія наростила видобуток до 9,37 млн б/д (+240 тис.), ОАЕ - до 3,4 млн б/д (+90 тис.), Ірак - до 4,21 млн б/д (+30 тис.). Хоча деякі з них перевищують квоти, дані ОПЕК+ свідчать про загальне дотримання зобов'язань. Казахстан залишається головним порушником квот.
Зростання пропозиції відбувається на фоні уповільнення попиту в Китаї та високої активності видобутку в США, що тисне на ціни. Brent у середу торгувався близько $67/бар., знизившись на 12% за тиждень на тлі послаблення геополітичної напруги.
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