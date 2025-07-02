Венесуела у червні наростила постачання сирої нафти

Венесуела експортувала близько 844 тис. барелів сирої нафти й палива на день у червні, що на 8% більше, ніж попереднього місяця, оскільки втрати на ринках США і Європи було компенсовано збільшенням обсягів вантажів, відправлених до Китаю, згідно з даними Reuters і документами про відвантаження.

Наприкінці травня Вашингтон припинив дію групи ліцензій, які дозволяли партнерам нафтової компанії PDVSA, включаючи Chevron і Repsol, купувати венесуельську сиру нафту, що прямувала до нафтопереробних заводів (НПЗ) США й Європи.

З того часу державна компанія збільшила експорт до Азії, продаючи свою сиру нафту й паливо через маловідомих посередників, які укладають угоди з незалежними НПЗ в Китаї. Вантажі включають постачання важкої сирої нафти Boscan, яку раніше Chevron експортувала до США, згідно з внутрішніми документами PDVSA.

Згідно з даними, у червні з венесуельських вод вийшло 27 танкерів, які перевозили в середньому 844 тис. барелів на добу (б/д) сирої нафти й продуктів її перероблення, а також 233 тис. метричних тонн побічних продуктів і нафтохімічної продукції.

Середній обсяг експорту нафти у травні становив 779 тис. б/д. Країна також відвантажила 329 тис. метричних тонн побічних продуктів і нафтохімічної продукції того місяця.

Експорт до Китаю безпосередньо й через перевантажувальні хаби становив близько 90% від загального обсягу за червень, порівняно з 75% у травні, згідно з даними й документами. PDVSA також відвантажила близько 8 тис. б/д своєму політичному союзнику Кубі й деякі вантажі метанолу й нафтового коксу до Європи й Індії.

Червневий експорт був особливо зростаючим завдяки збільшенню продажів сирої нафти Boscan, причому три вантажі перевозили важку нафту, яка використовується для виробництва асфальту, до Азії. Цей експорт є ключовим для PDVSA, щоб уникнути скорочення видобутку на своєму нафтовому родовищі Боскан, одному з найбільших у країні.

Згідно з оприлюдненими даними, PDVSA, яка заповнила свої резервуари для зберігання імпортованими нафтопродуктами перед скасуванням ліцензій, не імпортувала у червні жодних розріджувачів.