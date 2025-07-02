ЄК запропонувала скоротити до 2040 р. чисті викиди парникових газів на 90% порівняно з 1990 р.

Єврокомісія (ЄК) представила в середу поправки до закону Євросоюзу про клімат, що встановлюють як мету скорочення до 2040 року чистих викидів парникових газів на 90% порівняно з рівнями 1990 року.

"Оскільки громадяни Європи дедалі більше відчувають вплив зміни клімату, вони очікують від неї (ЄК - ІФ-У) дій. Промисловість та інвестори чекають від нас, що ми задамо передбачуваний напрямок руху. Сьогодні ми показуємо, що твердо дотримуємося нашого зобов'язання щодо декарбонізації європейської економіки до 2050 року. Мета зрозуміла, шлях прагматичний і реалістичний", - заявила глава ЄК Урсула фон дер Ляєн.

Як пояснюється в опублікованому комюніке Єврокомісії, встановлення цього показника "додасть упевненості інвесторам, інноваціям, посилить промислове лідерство підприємств ЄС і підвищить енергетичну безпеку Європи".

У Єврокомісії переконані, що ЄС "впевнено йде до досягнення мети зі скорочення чистих викидів парникових газів на 55% до 2030 року (Fit for 55)".

"Сьогоднішня пропозиція ґрунтується на юридично обов'язковій меті ЄС зі скорочення чистих викидів парникових газів щонайменше на 55% до 2030 року і висуває більш прагматичний і гнучкий спосіб досягнення цієї мети з перспективою декарбонізації європейської економіки до 2050 року", - йдеться в документі.

У ньому повідомляється, що "пропозиція встановлює метод досягнення мети 2040 року в інший спосіб, ніж це робилося в минулому". Зокрема, Єврокомісія має намір враховувати "гнучкі можливості при розробці майбутніх законодавчих інструментів". Крім того, пропозиція встановлює "чіткі рамки для законодавства в галузі клімату та енергетики після 2030 року" і обіцяє "враховувати національні особливості".

"Рентабельність, простота та ефективність будуть керівними принципами разом із забезпеченням технологічної нейтральності та переходу, який буде справедливим і рівноправним для всіх", - розраховують у Європейській комісії.

У Брюсселі також вказують на те, що пропонованою метою в 90% ЄС посилає сигнал світовій спільноті, що він дотримуватиметься курсу щодо зміни клімату, виконає Паризьку угоду і продовжить взаємодіяти з країнами-партнерами для скорочення глобальних викидів.

Пропозиція Єврокомісії про встановлення кліматичної мети на 2040 рік тепер буде представлена Європейському парламенту і Раді ЄС для обговорення і прийняття за законодавчою процедурою Євросоюзу.