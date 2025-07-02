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Швеція виділяє ₴590 мільйонів на посилення кібербезпеки України
15:45 02.07.2025 |
Шведське агентство з міжнародного розвитку Sida виділяє новий пакет допомоги в межах Талліннського механізму - міжнародної ініціативи, яка координує допомогу від 11 країн-партнерів у зміцненні кіберстійкості.
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України у Фейсбуці, передає Укрінформ.
"590+ мільйонів гривень Швеція виділяє на посилення кібербезпеки України... Кошти спрямують на оновлення ІТ-інфраструктури, посилення захисту цифрових продуктів та навчання співробітників ключових держустанов", - йдеться у повідомленні.
У відомстві зауважили, що війна триває не лише на полі бою, а й у кіберпросторі. За 2024 рік на публічний сектор і держоргани України було здійснено понад 2 тис. кібератак.
"Завдяки підтримці Sida реалізовуватимемо проєкти, щоб цифрова держава працювала безперебійно, а українці користувалися онлайн-сервісами за будь-яких умов", - наголосили в Мінцифри.
Фінансування Sida надходитиме через ESTDEV - урядовий фонд Естонії, який відповідає за управління та реалізацію проєктів міжнародного розвитку й гуманітарної допомоги.
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