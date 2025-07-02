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"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти"
Йоганн Вольфганг фон Гете
В Ірані визнали, що США завдали «серйозної шкоди» ядерному об'єкту у Фордо
14:50 02.07.2025 |
Бомбардування США ключового іранського ядерного об'єкта Фордо «серйозно і сильно пошкодило» його.
Про це міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі сказав в інтерв'ю телеканалу CBS News, передає Укрінформ.
«Ніхто точно не знає, що сталося у Фордо. Однак ми знаємо, що об'єкти були серйозно і сильно пошкоджені. Нам потрібно почекати і подивитися, чи зможуть вони бути перезапущені або чи будуть вони перезапущені», - зазначив Арагчі.
За його словами, організація з атомної енергії Ісламської Республіки Іран «проводить оцінку і аналіз, звіт про які буде представлений уряду».
Президент США Дональд Трамп заявив, що американські удари «цілком і повністю знищили» ядерну програму Ірану, але американські чиновники визнають, що потрібен час, щоб сформувати повну оцінку збитків, завданих американськими ударами минулого місяця.
Як повідомляв Укрінформ, спочатку CNN та New York Times, а потім інші ЗМІ опублікували уривки з попередньої оцінки Розвідувального управління Міністерства оборони США щодо не зовсім успішних ударів по ядерних об'єктах в Ірані.
Зокрема, зазначалося, що удари призвели до блокування входів до двох об'єктів зі збагачення урану, в тому числі у Фордо, а не до їх знищення, як заявляв президент США.
Крім того, заступник голови державної телерадіокомпанії Ірану Хасан Абедіні заявив, що Тегеран евакуював три ядерні об'єкти напередодні удару по них США.
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