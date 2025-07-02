Фінансові новини
- |
- 02.07.25
- |
- 16:06
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У МЗС Китаю підтвердили, що Сі Цзіньпін пропустить саміт БРІКС у Бразилії
14:47 02.07.2025 |
Голова КНР Сі Цзіньпін не братиме участі у саміті БРІКС у бразильському місті Ріо-де-Жанейро 6-7 липня. Китай на зустрічі глав-держав організації найбільших за площею та населенням країн, що розвиваються, представлятиме прем'єр-міністр Лі Цян.
Про це на брифінгу повідомила речниця МЗС КНР Мао Нін, передає кореспондент Укрінформу.
«Прем'єр Держради (уряду) Лі Цян із 5 по 8 липня відвідає Бразилію та візьме участь у 17-му саміті БРІКС у Ріо-де-Жанейро», - сказала Мао.
За її словами, механізм співпраці БРІКС пропонує найважливішу платформу для солідарності та співпраці між країнами, що розвиваються, та економіками, що розвиваються, і є основою універсальної та інклюзивної економічної глобалізації.
«Китай із нетерпінням чекає на співпрацю з усіма сторонами для зміцнення стратегічного партнерства БРІКС, спільного вирішення викликів, що стоять перед країнами, спільного розвитку та глобального управління», - додала дипломат.
Водночас речниця зовнішньополітичного відомства не пояснила причин рішення влади Китаю направити на саміт у Бразилію прем'єра Держради.
Відео на тему:
«Китай цінує механізм БРІКС. Ми вважаємо, що БРІКС є важливою платформою для співпраці та розвитку на Глобальному Півдні і важливою силою для підтримки багатосторонності. Ми цінуємо співпрацю БРІКС і будемо брати участь у роботі формату БРІКС», - відповіла Мао на запитання про відсутність лідера країни на важливому зібранні в Ріо.
Раніше ЗМІ писали, що головною причиною небажання очільника Китаю відвідувати цьогорічний саміт БРІКС стало те, що він уже двічі зустрічався з президентом Бразилії Луїсом Інасіу Лулою да Сілвою менш ніж за рік - спочатку на саміті «Групи двадцяти» (G20) у Бразилії в листопаді минулого року, а потім 13 травня у Пекіні під час зустрічі глав МЗС форуму Китай - CELAC (Співдружність країн Латинської Америки та Карибського басейну).
Ще однією ймовірною причиною називається підвищена увага бразильської сторони до прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді, з яким у Сі напружені стосунки, зокрема запрошення глави індійського уряду на державну вечерю після саміту БРІКС, оскільки в такому разі лідер Китаю міг би сприйматися не як головна особа на зустрічі.
Незалежно від причин відсутності голови КНР на саміті БРІКС, у Бразиліа чиновники не приховують свого розчарування, зазначаючи, що у травні Лула, якому важко літати літаком після перенесеної складної операції, усе ж відвідав Пекін як «жест доброї волі», очікуючи, що китайський лідер відповість взаємністю і приїде на саміт у Ріо.
Група БРІКС, до якої наразі входять десять країн із економіками, що розвиваються, у тому числі Бразилія, Китай, Індія, Росія та Іран, вважається головним геополітичним суперником блоку G7 провідних розвинутих економік світу й реалізовує конкуруючі ініціативи, такі як Банк розвитку БРІКС, БРІКС ПЕЙ (аналог SWIFT), спільна публікація статистичних даних БРІКС, резервна валюта БРІКС та інші.
Читайте також: Москва продовжує втрачати в
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|НКЦПФР відмовила продовжити термін дії інвестфонду Порошенка на 20 років
ТОП-НОВИНИ
|Київ вперше за вісім років відвідала делегація послів ОБСЄ
|Латвія передасть Україні 42 бронетранспортери Patria
|Гегсет призупинив постачання Україні Patriot, GMLRS, Hellfire, Stinger і 155-мм снарядів - ЗМІ
|Умєров: Україна запускає програму спільного виробництва зброї з партнерами по «Рамштайну»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як уникнути помилок у сумісності комплектуючих завдяки конфігуратору
У РУБРИЦІ
|Швеція виділяє ₴590 мільйонів на посилення кібербезпеки України
|В Ірані визнали, що США завдали «серйозної шкоди» ядерному об'єкту у Фордо
|У МЗС Китаю підтвердили, що Сі Цзіньпін пропустить саміт БРІКС у Бразилії
|У Вірменії розпочали націоналізацію енергетичної компанії, яка належить вірменсько-російському мільярдеру
|У Білорусі помилували 16 осіб, зокрема засуджених за «екстремістські» злочини
|Президент Ірану оголосив про призупинення співпраці з МАГАТЕ
Бізнес
|Оксид індію замінює кремній у новому транзисторі японських вчених
|Трамп запустив продаж парфумів на честь перемог на виборах: Символізують перемогу, силу та успіх
|Пігулка замість спортзалу — вчені успішно «прокачали» мишей без тренувань
|ШІ-агенти провалюють 70% офісних завдань — дослідження CMU та Salesforce
|OpenAI почала використовувати чипи штучного інтелекту Google
|Трамп: Для TikTok знайшовся покупець, але знадобиться схвалення Китаю
|Енергетична система США перевантажена через розвиток ШІ – Reuters