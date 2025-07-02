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АНАЛІТИКА

У МЗС Китаю підтвердили, що Сі Цзіньпін пропустить саміт БРІКС у Бразилії

 

Голова КНР Сі Цзіньпін не братиме участі у саміті БРІКС у бразильському місті Ріо-де-Жанейро 6-7 липня. Китай на зустрічі глав-держав організації найбільших за площею та населенням країн, що розвиваються, представлятиме прем'єр-міністр Лі Цян.

Про це на брифінгу повідомила речниця МЗС КНР Мао Нін, передає кореспондент Укрінформу.

«Прем'єр Держради (уряду) Лі Цян із 5 по 8 липня відвідає Бразилію та візьме участь у 17-му саміті БРІКС у Ріо-де-Жанейро», - сказала Мао.

За її словами, механізм співпраці БРІКС пропонує найважливішу платформу для солідарності та співпраці між країнами, що розвиваються, та економіками, що розвиваються, і є основою універсальної та інклюзивної економічної глобалізації.

«Китай із нетерпінням чекає на співпрацю з усіма сторонами для зміцнення стратегічного партнерства БРІКС, спільного вирішення викликів, що стоять перед країнами, спільного розвитку та глобального управління», - додала дипломат.

Водночас речниця зовнішньополітичного відомства не пояснила причин рішення влади Китаю направити на саміт у Бразилію прем'єра Держради.

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«Китай цінує механізм БРІКС. Ми вважаємо, що БРІКС є важливою платформою для співпраці та розвитку на Глобальному Півдні і важливою силою для підтримки багатосторонності. Ми цінуємо співпрацю БРІКС і будемо брати участь у роботі формату БРІКС», - відповіла Мао на запитання про відсутність лідера країни на важливому зібранні в Ріо.

Раніше ЗМІ писали, що головною причиною небажання очільника Китаю відвідувати цьогорічний саміт БРІКС стало те, що він уже двічі зустрічався з президентом Бразилії Луїсом Інасіу Лулою да Сілвою менш ніж за рік - спочатку на саміті «Групи двадцяти» (G20) у Бразилії в листопаді минулого року, а потім 13 травня у Пекіні під час зустрічі глав МЗС форуму Китай - CELAC (Співдружність країн Латинської Америки та Карибського басейну).

Ще однією ймовірною причиною називається підвищена увага бразильської сторони до прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді, з яким у Сі напружені стосунки, зокрема запрошення глави індійського уряду на державну вечерю після саміту БРІКС, оскільки в такому разі лідер Китаю міг би сприйматися не як головна особа на зустрічі.

Незалежно від причин відсутності голови КНР на саміті БРІКС, у Бразиліа чиновники не приховують свого розчарування, зазначаючи, що у травні Лула, якому важко літати літаком після перенесеної складної операції, усе ж відвідав Пекін як «жест доброї волі», очікуючи, що китайський лідер відповість взаємністю і приїде на саміт у Ріо.

Група БРІКС, до якої наразі входять десять країн із економіками, що розвиваються, у тому числі Бразилія, Китай, Індія, Росія та Іран, вважається головним геополітичним суперником блоку G7 провідних розвинутих економік світу й реалізовує конкуруючі ініціативи, такі як Банк розвитку БРІКС, БРІКС ПЕЙ (аналог SWIFT), спільна публікація статистичних даних БРІКС, резервна валюта БРІКС та інші.
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