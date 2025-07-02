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У Вірменії розпочали націоналізацію енергетичної компанії, яка належить вірменсько-російському мільярдеру
14:35 02.07.2025 |
Національні збори Вірменії у першому читанні ухвалили законопроєкт про націоналізацію компанії «Електричні мережі Вірменії», яка належить заарештованому бізнесмену Самвелу Карапетяну. За проєкт закону проголосували 65 депутатів, проти - 30, повідомляє вірменська служба Радіо Свобода.
Документ розглядають у прискореному режимі на позачерговій сесії парламенту.
Карапетян керує компанією «Електричні мережі Вірменії», купленою у російської компанії «Інтер РАО» у 2015 році через зареєстровану на Кіпрі компанію Liormand Holdings Limited. 30 червня родина бізнесмена повідомила владі Вірменії про початок інвестиційної суперечки на підставі угоди між урядами Вірменії та Кіпру про заохочення та захист інвестицій, яка надає інвесторам право звертатися до міжнародного арбітражу в разі порушення їхніх прав державою.
Самвел Карапетян володіє в Росії групою компаній «Ташир» та мережею ТРЦ «Ріо». Він розташовується на 44-му місці в рейтингу російських мільярдерів за версією Forbes, його статки оцінюються в 3,2 мільярда доларів. Його затримали ввечері 17 червня після обшуку в його будинку, наступного дня йому було висунуто звинувачення в публічних закликах до захоплення влади у Вірменії.
Затримання мільярдера сталося на тлі його полеміки з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном, який розкритикував Вірменську апостольську церкву, зокрема, звинуватив католикоса Гарегіна Другого в порушенні целібату та закликав його залишити посаду. Вища духовна рада церкви виступила із заявою, що Нікол Пашинян розпочав «чергову кампанію» проти церкви. Карапетян підтримав духовенство, заявивши, що «якщо політики зазнають невдачі», то вони «втрутяться в кампанію проти церкви по-своєму».
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