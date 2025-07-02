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АНАЛІТИКА

У Білорусі помилували 16 осіб, зокрема засуджених за «екстремістські» злочини

 

Білоруський авторитарний лідер Олександр Лукашенко помилував 16 осіб, засуджених за різні злочини, зокрема «екстремістські», повідомив близький до його пресслужби телеграм-канал «Пул першого».

На волю вийдуть вісім жінок і вісім чоловіків. Трьом із помилуваних - понад 50 років, у дев'яти є неповнолітні діти, двоє мають хронічні захворювання, один - інвалідність.

«Всі вони розкаялися у скоєному і взяли на себе зобов'язання не порушувати закон», - стверджується у повідомленні.

Зазначається, що Лукашенко «задовольнив прохання про помилування напередодні Дня незалежності». Імен звільнених не наводять.

За даними правозахисного центру «Вясна» на 2 липня, у Білорусі в ув'язненні залишаються 1164 особи, позбавлені волі з політичних мотивів, зокрема, за участь у масових протестах і незгоду з діями влади.

Деякі ув'язнені мають тяжкі захворювання, позбавлені зв'язку із зовнішнім світом.

Після звільнення політв'язні стикаються з іншими проблемами: їм обмежують свободу пересування і не беруть на роботу, кажуть правозахисники.
За матеріалами: Радіо Свобода
Ключові теги: Білорусь
 

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