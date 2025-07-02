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АНАЛІТИКА

Президент Ірану оголосив про призупинення співпраці з МАГАТЕ

 

Президент Ірану Масуд Пезешкіян оголосив про призупинення співпраці з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ).

Про це повідомило іранське агентство Mehr News.

25 червня парламент Ірану вже схвалив законопроєкт про призупинення співпраці Тегерана з агентством. Згідно з документом, інспекторам МАГАТЕ не буде дозволено в'їжджати до Ірану, якщо не буде гарантовано безпеку ядерних об'єктів країни та мирної ядерної діяльності, що підлягає схваленню Вищою радою національної безпеки Ірану.

Іран також розглядає можливість заборони на в'їзд для керівника МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, якого критикують за «сприяння ізраїльсько-американській агресії проти Ірану».

В Ірані стверджують, що саме на основі «політично мотивованих звітах Гроссі», Рада керівників МАГАТЕ ухвалила «антиіранську резолюцію» за кілька днів до ізраїльської агресії.

Серед іншого, Гроссі закидають те, що він «не засудив однозначно» агресію проти Ірану.
За матеріалами: hromadske.ua
Ключові теги: Іран
 

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