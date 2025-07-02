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АНАЛІТИКА

У Вірменії закликали «серйозно розглянути» можливість блокування російського телебачення

 

Спікер парламенту Вірменії Ален Симонян заявив, що влада повинна «серйозно розглянути» питання заборони трансляції російських телеканалів у країні.

Його слова передає Armenpress.

Так, Симонян заявив, що деякі російські телевізійні програми фактично шкодять вірмено-російським відносинам.

Окрім цього, він висловив стурбованість, що «деякі люди» можуть намагатися втрутитись у внутрішні справи країни за допомогою фінансування від російсько-вірменського олігарха Самвела Карапетяна.

«Якщо існують канали, які дозволяють собі втручання у внутрішні справи Вірменії, можливо, нам слід відреагувати так само, принаймні заборонивши їм вхід до домівок нашого суспільства», - сказав спікер парламенту.

Нагадаємо, раніше в Азербайджані затримали 7 людей в офісі філії російського пропагандистського агентства Sputnik у Баку.

Правоохоронці порушили кримінальну справу за статтями про шахрайство, незаконне підприємництво та легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом.
За матеріалами: hromadske.ua
 

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