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У Вірменії закликали «серйозно розглянути» можливість блокування російського телебачення
14:21 02.07.2025 |
Спікер парламенту Вірменії Ален Симонян заявив, що влада повинна «серйозно розглянути» питання заборони трансляції російських телеканалів у країні.
Його слова передає Armenpress.
Так, Симонян заявив, що деякі російські телевізійні програми фактично шкодять вірмено-російським відносинам.
Окрім цього, він висловив стурбованість, що «деякі люди» можуть намагатися втрутитись у внутрішні справи країни за допомогою фінансування від російсько-вірменського олігарха Самвела Карапетяна.
«Якщо існують канали, які дозволяють собі втручання у внутрішні справи Вірменії, можливо, нам слід відреагувати так само, принаймні заборонивши їм вхід до домівок нашого суспільства», - сказав спікер парламенту.
Нагадаємо, раніше в Азербайджані затримали 7 людей в офісі філії російського пропагандистського агентства Sputnik у Баку.
Правоохоронці порушили кримінальну справу за статтями про шахрайство, незаконне підприємництво та легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом.
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