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АНАЛІТИКА

Польща починає збільшувати виробництво снарядів 155 мм: підписано контракт

 

Polska Grupa Zbrojeniowa у середу, 2 липня, підписала угоду про спільне фінансування проєкту зі збільшення виробництва боєприпасів. Компанії групи отримають на це близько 2,4 млрд злотих (майже $660 млн) з державного фонду капітальних інвестицій, повідомляється на сайті групи.

До кінця 2027 року підприємства мають вийти на виробництво 150 000 штук снарядів калібру 155 мм, порівнюючи з теперішніми 30 000.

Фінансування отримають заводи Dezamet (1,358 млрд злотих), Mesko (887,2 млн злотих), Nitro-Chem (113,3 млн злотих) і Gamrat (66,2 млн злотих). Перші три вироблятимуть боєприпаси, а Gamrat - газогенератори до них.

Нове виробництво створюватиметься як на базі наявних технологічних ліній, так і шляхом створення абсолютно нових.

Перші гроші PGZ отримає уже в липні 2025 року.

"Сьогоднішня подія знаменує собою перший крок до будівництва заводів з виробництва 155-мм боєприпасів, а в майбутньому - і 120-мм танкових боєприпасів у Польщі", - сказав державний секретар Міністерства оборони Польщі Павел Бейда.

У Польщі сподіваються, що будівництво нових заводів дозволить країні стати незалежною від іноземних постачальників боєприпасів, а в довгостроковій перспективі створить можливості для експорту боєприпасів калібру 155 мм.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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