Фінансові новини
- |
- 02.07.25
- |
- 16:05
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Польща починає збільшувати виробництво снарядів 155 мм: підписано контракт
13:12 02.07.2025 |
Polska Grupa Zbrojeniowa у середу, 2 липня, підписала угоду про спільне фінансування проєкту зі збільшення виробництва боєприпасів. Компанії групи отримають на це близько 2,4 млрд злотих (майже $660 млн) з державного фонду капітальних інвестицій, повідомляється на сайті групи.
До кінця 2027 року підприємства мають вийти на виробництво 150 000 штук снарядів калібру 155 мм, порівнюючи з теперішніми 30 000.
Фінансування отримають заводи Dezamet (1,358 млрд злотих), Mesko (887,2 млн злотих), Nitro-Chem (113,3 млн злотих) і Gamrat (66,2 млн злотих). Перші три вироблятимуть боєприпаси, а Gamrat - газогенератори до них.
Нове виробництво створюватиметься як на базі наявних технологічних ліній, так і шляхом створення абсолютно нових.
Перші гроші PGZ отримає уже в липні 2025 року.
"Сьогоднішня подія знаменує собою перший крок до будівництва заводів з виробництва 155-мм боєприпасів, а в майбутньому - і 120-мм танкових боєприпасів у Польщі", - сказав державний секретар Міністерства оборони Польщі Павел Бейда.
У Польщі сподіваються, що будівництво нових заводів дозволить країні стати незалежною від іноземних постачальників боєприпасів, а в довгостроковій перспективі створить можливості для експорту боєприпасів калібру 155 мм.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|НКЦПФР відмовила продовжити термін дії інвестфонду Порошенка на 20 років
ТОП-НОВИНИ
|Київ вперше за вісім років відвідала делегація послів ОБСЄ
|Латвія передасть Україні 42 бронетранспортери Patria
|Гегсет призупинив постачання Україні Patriot, GMLRS, Hellfire, Stinger і 155-мм снарядів - ЗМІ
|Умєров: Україна запускає програму спільного виробництва зброї з партнерами по «Рамштайну»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як уникнути помилок у сумісності комплектуючих завдяки конфігуратору
У РУБРИЦІ
|Швеція виділяє ₴590 мільйонів на посилення кібербезпеки України
|В Ірані визнали, що США завдали «серйозної шкоди» ядерному об'єкту у Фордо
|У МЗС Китаю підтвердили, що Сі Цзіньпін пропустить саміт БРІКС у Бразилії
|У Вірменії розпочали націоналізацію енергетичної компанії, яка належить вірменсько-російському мільярдеру
|У Білорусі помилували 16 осіб, зокрема засуджених за «екстремістські» злочини
|Президент Ірану оголосив про призупинення співпраці з МАГАТЕ
Бізнес
|Оксид індію замінює кремній у новому транзисторі японських вчених
|Трамп запустив продаж парфумів на честь перемог на виборах: Символізують перемогу, силу та успіх
|Пігулка замість спортзалу — вчені успішно «прокачали» мишей без тренувань
|ШІ-агенти провалюють 70% офісних завдань — дослідження CMU та Salesforce
|OpenAI почала використовувати чипи штучного інтелекту Google
|Трамп: Для TikTok знайшовся покупець, але знадобиться схвалення Китаю
|Енергетична система США перевантажена через розвиток ШІ – Reuters