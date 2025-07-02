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АНАЛІТИКА

Росія почала тестувати блокування Telegram та WhatsApp після створення підконтрольного ФСБ «суверенного месенджера»

 

Російська влада почала готувати ґрунт для блокування месенджерів Telegram і WhatsApp після ухвалення закону про створення національного месенджера. Так, у ніч на 1 липня був проведений перший тест щодо обмеження доступу до цих платформ.

Про це пише The Moscow Times.

Як повідомляється, фахівці проаналізували збої, на які скаржилися росіяни за останню добу: за даними Downdetector, із вечора 30 червня користувачі залишили 12 тис. повідомлень про проблеми з Telegram і майже 1,5 тис. - із WhatsApp.

"Це було цілеспрямоване відключення месенджерів, справді схоже на тестування при підготовці до повного блокування", - заявив співрозмовник у галузі.

Він пояснив, що конкуруючі сервіси не можуть мати одночасного збою. Крім того, в інших країнах Telegram та WhatsApp працювали стабільно. До того ж із VPN робота месенджерів відновлювалася.

Як повідомлялося, 24 червня російський президент Владімір Путін підписав закон про створення "національного месенджера" у Росії.

Мінцифри РФ перед тим заявило про плани розвивати сервіс на базі платформи Max від VK - компанія у березні запустила бета-версію свого месенджера.

Очільник російського міністерства Максут Шадаєв доповідав про роботу над месенджером особисто Путіну та стверджував, що за своїми параметрами Max не тільки "повністю порівняний із закордонними конкурентами", але й "безпечніший".

Раніше голова комітету Держдуми Росії з інформаційної політики Сергєй Боярський попередив, що після впровадження "національного" сервісу WhatsApp і Telegram зможуть продовжити роботу в Росії лише за "безумовного виконання законів" країни. Відтак, "суверенний месерджер" відпочатку буде повністю підконтрольним спецслужбам РФ.

Наприкінці минулого року повідомлялося, що месенджер WhatsApp у Росії офіційно включений до реєстру організаторів поширення інформації, що дає Федеральній службі безпеки РФ можливість вимагати у месенджера ключі для розшифровування листування користувачів. У разі відмови надати ключі шифрування WhatsApp можуть заблокувати, як це намагалися зробити із Telegram у 2018 році.

Згодом стало відомо, що ймовірність блокування месенджеру WhatsApp у Росії залишається високою через відсутність його взаємодії з російськими правоохоронними органами.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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