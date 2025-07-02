Путін заманює іноземні гроші: обіцяє не блокувати рахунки нових інвесторів з-за кордону

Президент Росії Владімір Путін підписав указ, намагаючись залучити нові іноземні інвестиції на фінансові ринки РФ, незважаючи на масштабні санкції через війну в Україні.

Згідно з новими правилами, іноземні інвестори, включно з так званих "недружніх" країн, зможуть інвестувати в російські цінні папери, не блокуючи свої кошти на спеціальних рахунках типу C, пише Bloomberg.

Натомість нові інвестори зможуть використовувати іноземні номінальні рахунки з позначкою IN, що дозволить репатріацію капіталу за межі Росії.

Згідно з указом, обмеження, запроваджені Росією після початку повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році, що змусило інвесторів тримати кошти на заблокованих рахунках у країні, не застосовуватимуться до нових інвестицій.

Однак указ не дозволяє виведення коштів, які вже заморожені на існуючих рахунках типу C.

У відповідь на санкції за розв'язану проти України повномасштабну війну Кремль запровадив контроль за капіталом, який включав обов'язкове використання рахунків типу C для інвесторів із "недружніх" юрисдикцій. Цей крок фактично заблокував мільярди доларів дивідендів, купонних виплат та виручки від продажу, що належать іноземним інвесторам.

Міністерство фінансів Росії в грудні минулого року заявило, що працює над пропозиціями, які гарантуватимуть новим іноземним інвесторам можливість вільно виводити свої кошти.

Голова Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна зі свого боку додала, що її установа та Міністерство фінансів РФ погоджуються, що Росії потрібні нові інвестиції та що свіжий капітал має бути звільнений від обмежень у відповідь через санкції.

Цей захід може залучити нових інвесторів у Росію, але він не стане "революційним" для тих, чиї гроші заморожені на рахунках C, оскільки інвестиційних можливостей немає, доки не будуть зняті санкції.

Як повідомлялося, обсяг іноземних інвестицій у Росію продовжує стрімко скорочуватися і станом на жовтень 2024 року опустився до мінімуму за останні 15 років. Відтак, надії Кремля на те, що "дружні" країни замінять Росії західних інвесторів, виявилися марними.

Перед початком повномасштабної війни проти України три чверті прямих іноземних інвестицій у Росію було забезпечено країнами зі списку "недружніх", і інвестиції припинилися після запровадження санкцій та контрсанкцій.

У грудні минулого року Путін заявив, що Росія випередила всі країни світу за привабливістю для інвестицій. За словами Путіна, таку оцінку зробило державне Агентство стратегічних ініціатив, яке, як стверджував Путін, використало ту саму методологію, що і Світовий банк.

"Було враховано понад 800 критеріїв - від відкриття підприємств до вирішення проблем неплатоспроможності. Дослідження показало, що Росія входить до глобальних лідерів рейтингу інвестиційного клімату. При цьому за рівнем нормативно-правової бази та якістю надання державних послуг Росія, безумовно, випередила всі країни", - сказав тоді Путін.