ЗМІ: прем’єр Іспанії готує масштабні перестановки в своїй партії після низки скандалів

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес планує провести масштабні перестановки у своїй Соціалістичній партії (PSOE), яку останнім часом сколихнула низка скандалів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у публікації El Pais.

Джерела розповідають, що Санчес готує серйозні кадрові перестановки в PSOE, щоб спробувати подолати кризу довіри, яка виникла після затримання його близького соратника Сантоса Сердана у межах розслідування справи про корупцію.

Зміни також торкнуться внутрішньопартійних процедур, контролю та управління політсилою. Очікуються зміни й в партійному етичному кодексі.

У суботу очікується зустріч федерального комітету PSOE. Передбачається, що багато лідерів вимагатимуть більш швидких і рішучих дій, і можливо, що хтось із них вимагатиме скликання позачергового з'їзду.

Декілька опитаних регіональних лідерів не вважають це доцільним на цей момент, оскільки це створить більше проблем, ніж вирішить.

Водночас співрозмовники розповідають, що Санчес надсилає своєму найближчому оточенню сигнал про те, що не має наміру здаватися. Він продовжує зосереджено працювати і проводити телефонні переговори в пошуках виходу з кризи.

Ключовому союзнику Санчеса Сантосу Сердану інкримінують причетність до хабарів.

Сам він відкидає звинувачення, але на початку червня пішов з посади секретаря Соціалістичної робітничої партії Іспанії - третьої за ієрархією в партії - та склав депутатський мандат.

Зазначимо, що корупційний скандал - не єдиний, який вдарив по нинішньому іспанському уряду.

На початку червня спалахнув скандал з витоком аудіозаписів, які, за твердженням опозиції, нібито доводять прагнення підірвати розслідування корупційних звинувачень проти самого Санчеса та його оточення.