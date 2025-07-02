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Трамп виступив за депортацію небезпечних злочинців, навіть якщо вони є громадянами США
10:49 02.07.2025 |
Президент США Дональд Трамп заявив, що країна має позбавитися небезпечних злочинців, зокрема тих, хто перебуває в країні вже давно й навіть народився у США. Про це він сказав в ефірі Right Side Broadcasting.
"І водночас у нас є багато небезпечних людей, які вже давно тут - ті, що б'ють людей ззаду по голові битою, коли ті не дивляться, і вбивають їх; ті, що штрикають ножем, коли ви просто йдете вулицею. Вони не нові для нашої країни. Вони - частина нашої країни вже давно. Багато з них народилися в цій країні. Я думаю, ми маємо і їх теж прибрати звідси, якщо чесно. Можливо, це буде наша наступна спільна справа. Бо ми про них забуваємо. А серед них дуже небезпечні люди...Це хворі люди. Я хотів би й їх прибрати з нашої країни", - наголосив Трамп.
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