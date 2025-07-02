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АНАЛІТИКА

Німеччина посилює перевірки так званого «тіньового флоту» Росії в Балтійському морі

 

Німеччина ввела додаткові заходи для протидії так званому "тіньовому флоту" Росії в Балтійському морі.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ ФРН, пише The Maritime Executive.

"З 1 липня німецька влада почала вимагати від танкерів, що проходять, надати інформацію про страхове покриття на випадок шкоди від забруднення нафтою", - повідомляє видання.

У міністерстві зазначили, що такі дані зазвичай невідомі, оскільки такі судна уникають надійних страховиків і європейських портів.

"Наша мета цілком зрозуміла: ми посилюємо тиск на російський тіньовий флот і захищаємо Балтійське море», - заявив глава МЗС Йоганнес Вадефуль.

Основні зусилля будуть зосереджені на перевірку суден, які проходять повз німецький острів Фемарн, поруч з ключовим судноплавним шляхом за 12 миль від Швеції.

Німеччина попереджає, що виявлені порушення можуть призвести зокрема, до дій з боку держави, під прапором якого зареєстроване судно-порушник. Це також буде вважатися підставою для внесення до санкційних програм.

"У січні 2025 року Німеччина вжила більш рішучих заходів, затримавши танкер під панамським прапором Eventin після того, як судно зникло з радарів і його довелося рятувати в Балтійському морі. Пізніше вона вирішила затримати судно та його вантаж, заявивши, що це танкер тіньового флоту, який порушує правила. Німеччина взяла під контроль танкер, який продовжує стояти на якорі, поки справу розглядають німецькі суди", - зазначено у публікації.

За матеріалами: Економічна правда
 

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