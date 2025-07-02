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У Данії набув чинності призов жінок до армії нарівні з чоловіками
09:51 02.07.2025 |
З 1 липня у Данії набули чинності зміни до законодавства, які передбачають призов жінок до армії нарівні з чоловіками.
Про це йдеться в повідомленні данських Збройних сил, пише "Європейська правда".
З вівторка в Данії набув чинності законопроєкт про повну рівність військової служби.
Він передбачає, що жінки, яким виповниться 18 років після 1 липня 2025 року, будуть зобов'язані протягом 2026 року "нарівні з чоловіками" взяти участь у призові на військову службу, якщо не вистачить добровольців.
У Данії призов на військову службу використовується тоді, коли не вистачає добровольців. Якщо раніше для жінок служба в армії була можлива тільки на добровільній основі, то тепер вони підлягають і загальному призову.
Крім того, з вівторка було змінено саму строкову військову службу. Тепер вона триватиме в середньому 11 місяців: пʼять місяців будуть присвячені базовій підготовці, решта - оперативній службі.
Коли у квітні 2024 року парламентські партії Данії погодились запровадити жіночу військову повинність, дві партії - включно з Ліберальним альянсом - наклали на пропозицію вето, аби вона могла набути чинності лише у 2027 році після загальних виборів.
Але рішення Ліберального альянсу не перешкоджати ухваленню закону щодо призову жінок дозволило перенести запровадження призову для жінок на рік вперед.
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