Rheinmetall побудував у Німеччині завод для виробництва фюзеляжу F-35

Німецький оборонний концерн Rheinmetall завершив будівництво заводу, на якому вироблятимуться частини фюзеляжу винищувачів F-35. Про завершення будівництва заводу у місті Веце у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія оголосив у вівторок, 1 липня, генеральний директор підприємства Армін Папперґер (Armin Papperger).

За його словами, виробництво запчастин до літаків розпочнеться вже найближчим часом - "можливо, вже завтра", повідомляє dpa. Вартість будівництва заводу склала близько 200 мільйонів євро. Планується, що на заводі у звичайному режимі щороку вироблятиметься 30 центральних частин фюзеляжу для F-35, кожна з яких вагою близько двох тонн. Але цю кількість за необхідності можна буде збільшити за рахунок додаткової зміни.

"Ми хочемо щороку виробляти тут, у Веце, до 36 таких центральних частин (фюзеляжу. - Ред.) для найбільш універсального і найпотужнішого винищувача у світі", - сказав Армін Папперґер.

Збірка F-35 здійснюється у США

Заплановано, що виготовлення першої запчастини на заводі буде повністю завершено восени 2026 року. Запчастини постачатимуть до США, де винищувачі будуть збиратися з усіма іншими компонентами. Rheinmetall є постачальником американської компанії Northrop Grumman, яка досі самотужки виробляла центральну частину фюзеляжу F-35, що складається з близько 300 тисяч окремих деталей.

F-35, розроблений американською компанією Lockheed Martin, вважається найсучаснішим винищувачем у світі. Німеччина замовила 35 таких літаків, які мають замінити застарілі літаки Tornado.