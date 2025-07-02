Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Rheinmetall побудував у Німеччині завод для виробництва фюзеляжу F-35

 

Німецький оборонний концерн Rheinmetall завершив будівництво заводу, на якому вироблятимуться частини фюзеляжу винищувачів F-35. Про завершення будівництва заводу у місті Веце у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія оголосив у вівторок, 1 липня, генеральний директор підприємства Армін Папперґер (Armin Papperger).

За його словами, виробництво запчастин до літаків розпочнеться вже найближчим часом - "можливо, вже завтра", повідомляє dpa. Вартість будівництва заводу склала близько 200 мільйонів євро. Планується, що на заводі у звичайному режимі щороку вироблятиметься 30 центральних частин фюзеляжу для F-35, кожна з яких вагою близько двох тонн. Але цю кількість за необхідності можна буде збільшити за рахунок додаткової зміни.

"Ми хочемо щороку виробляти тут, у Веце, до 36 таких центральних частин (фюзеляжу. - Ред.) для найбільш універсального і найпотужнішого винищувача у світі", - сказав Армін Папперґер.

Збірка F-35 здійснюється у США

Заплановано, що виготовлення першої запчастини на заводі буде повністю завершено восени 2026 року. Запчастини постачатимуть до США, де винищувачі будуть збиратися з усіма іншими компонентами. Rheinmetall є постачальником американської компанії Northrop Grumman, яка досі самотужки виробляла центральну частину фюзеляжу F-35, що складається з близько 300 тисяч окремих деталей.

F-35, розроблений американською компанією Lockheed Martin, вважається найсучаснішим винищувачем у світі. Німеччина замовила 35 таких літаків, які мають замінити застарілі літаки Tornado.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8191
  0,0403
 0,10
EUR
 1
 49,4093
  0,4237
 0,86

Курс обміну валют на сьогодні, 09:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3459  0,00 0,01 42,0118  0,09 0,21
EUR 48,8971  0,20 0,41 49,6776  0,16 0,33

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8150  0,03 0,07 41,8250  0,02 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес