Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США інтегрують гіперзвукову ракету в систему HIMARS

 

Збройні сили США планують пристосувати нову гіперзвукову ракету середньої дальності Blackbeard Ground Launch для запуску з пускових установок HIMARS. Про це пише видання Defence Blog.

Інтеграція нової ракети на систему HIMARS є проміжним рішенням до моменту готовності нової автономної універсальної пускової установки CAML, розробка якої ще триває.

У запиті до оборонного бюджету США на 2026 рік, американські військові закладають $25 млн на інтеграцію ракет Blackbeard GL у вже існуючу систему. Це дозволить набагато швидше перейти до полігонних випробувань та перевірити роботу усіх систем нової ракети.

Передбачається, що нова гіперзвукова ракета має вийти на випробування у 2026 році, а перші поставки до армії США розпочнуться з 2028.

Ракета Blackbeard GL розробляється для досягнення 80% характеристик іншої сучасної американської ракети - Precision Strike Missile (PrSM) Increment 4. Причому вона матиме значно нижчу ціну. Своєю чергою, PrSM створена для заміни ракет ATACAMS і в одній з останніх версій здатна бити на дальність у 1000 кілометрів. Таким чином армія США значно розширює власні ударні спроможності на оперативно-тактичному рівні.

Раніше ми повідомляли, що у Південній Кореї відбувся успішний етап випробувань нової крилатої ракети авіаційного базування, яка покликана замінити німецькі крилаті ракети TAURUS, що перебувають на озброєнні повітряних сил країни.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8191
  0,0403
 0,10
EUR
 1
 49,4093
  0,4237
 0,86

Курс обміну валют на сьогодні, 09:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3459  0,00 0,01 42,0118  0,09 0,21
EUR 48,8971  0,20 0,41 49,6776  0,16 0,33

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8150  0,03 0,07 41,8250  0,02 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес