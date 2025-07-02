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США інтегрують гіперзвукову ракету в систему HIMARS
09:45 02.07.2025 |
Збройні сили США планують пристосувати нову гіперзвукову ракету середньої дальності Blackbeard Ground Launch для запуску з пускових установок HIMARS. Про це пише видання Defence Blog.
Інтеграція нової ракети на систему HIMARS є проміжним рішенням до моменту готовності нової автономної універсальної пускової установки CAML, розробка якої ще триває.
У запиті до оборонного бюджету США на 2026 рік, американські військові закладають $25 млн на інтеграцію ракет Blackbeard GL у вже існуючу систему. Це дозволить набагато швидше перейти до полігонних випробувань та перевірити роботу усіх систем нової ракети.
Передбачається, що нова гіперзвукова ракета має вийти на випробування у 2026 році, а перші поставки до армії США розпочнуться з 2028.
Ракета Blackbeard GL розробляється для досягнення 80% характеристик іншої сучасної американської ракети - Precision Strike Missile (PrSM) Increment 4. Причому вона матиме значно нижчу ціну. Своєю чергою, PrSM створена для заміни ракет ATACAMS і в одній з останніх версій здатна бити на дальність у 1000 кілометрів. Таким чином армія США значно розширює власні ударні спроможності на оперативно-тактичному рівні.
Раніше ми повідомляли, що у Південній Кореї відбувся успішний етап випробувань нової крилатої ракети авіаційного базування, яка покликана замінити німецькі крилаті ракети TAURUS, що перебувають на озброєнні повітряних сил країни.
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