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АНАЛІТИКА

Адміністрація Трампа хоче згорнути океанічні та атмосферні дослідження

 

Білий дім планує повністю відмовитися від фінансування кліматичних дослідницьких робіт у Національній адміністрації океанічних та атмосферних досліджень (NOAA).

Про це повідомляє The Hill із посиланням на оприлюднені бюджетні пропозиції, передає Укрінформ.

«Документ закликає відмовитися від фінансування кліматичних лабораторій агентства, а також від аналізу регіональних кліматичних даних та інформації»,- зазначається в повідомленні.

Крім того, адміністрація США планує повністю відмовитися від програм досліджень погоди NOAA та послуг метеорологічних лабораторій, а також від досліджень потужних штормів і торнадо.

У бюджетному документі пропонується закрити метеорологічні та кліматичні лабораторії по всій країні, в тому числі на Мауна-Лоа у штаті Гаваї, де відстежують викиди парникових газів, а також у Флориді - там досліджують урагани.

Документ також передбачає скорочення штату NOAA більш як на 2 тисячі фахівців.

Як повідомлялося, Дональд Трамп неодноразово заперечував загрозу зміни клімату, у зв'язку з чим його адміністрація прагнула скасувати кліматичні норми.
Ключові теги: США
 

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